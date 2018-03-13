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"Ciente e consciente"

Para Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente

Temer lembrou dado divulgado no ano passado de que houve redução de 16% no desmatamento na Amazônia em um ano

Publicado em 12 de Março de 2018 às 21:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 21:54
Segundo Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O presidente Michel Temer afirmou, nesta segunda-feira (12), que o governo está ciente e consciente da necessidade de cumprir as metas Acordo de Paris, tratado intergovernamental sobre mudança climática. O desafio para o Brasil, sétimo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, é a redução de 37% de suas emissões até 2025.
> No Twitter, Janot questiona 'convescotes' de Temer e Cármen Lúcia
Segundo Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente. Eu verifico que muitas vezes há notícias de que nós estamos degradando o meio ambiente, e é o contrário, declarou durante cerimônia de lançamento do processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, no Palácio do Planalto.
> Após participar de posse no Chile, Temer embarca para Brasília
Ele lembrou dado divulgado no ano passado de que houve redução de 16% no desmatamento na Amazônia em um ano e destacou que o ministro Sarney Filho (Meio Ambiente) estima que o número pode chegar a 20%. Além disso, apontou como conquistas do seu governo a criação do Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes e a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

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