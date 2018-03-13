Para Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente

Segundo Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Michel Temer afirmou, nesta segunda-feira (12), que o governo está ciente e consciente da necessidade de cumprir as metas Acordo de Paris, tratado intergovernamental sobre mudança climática. O desafio para o Brasil, sétimo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, é a redução de 37% de suas emissões até 2025.

Segundo Temer, seu governo fez muito pelo meio ambiente. Eu verifico que muitas vezes há notícias de que nós estamos degradando o meio ambiente, e é o contrário, declarou durante cerimônia de lançamento do processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, no Palácio do Planalto.