Para petistas do Espírito Santo, Lula é alvo de injustiça

"Estão passando por cima das leis, rasgando a Constituição. O que nós queremos é democracia", disse Perly Cipriano, secretário do PT/ES Crédito: Fernando Madeira

Petistas capixabas, entre eles políticos e militantes, avaliaram que a decisão do desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), de soltar o ex-presidente Lula deveria ter sido obedecida. O grupo fez uma manifestação na noite deste domingo (08), na Praça Costa Pereira, em Vitória.

O secretário de mobilização do PT no Espírito Santo, Perly Cipriano, participou da manifestação e disse que o objetivo dela era reivindicar a liberdade do principal líder petista.

Nós queremos o Lula livre, que é importante para o Brasil, que representa o anseio não só do PT, mas o do povo brasileiro. Nós queremos que Lula concorra. Estão passando por cima das leis, rasgando a Constituição. O que nós queremos é democracia, liberdade plena para todas as pessoas e que de fato a Justiça seja respeitada, disse.

A professora Célia Maria Tavares disse que a lei não está sendo cumprida. Lula teve um alvará de soltura e nós esperamos que se cumpra a lei. Cumprir a lei é soltar o Lula, até porque não existe prova nenhuma. Ele tem uma prisão ilegal. Isso que está acontecendo agora é uma completa anarquia jurídica. Aliás, já faz algum tempo que juiz de primeira instância está desobedecendo a Constituição, afirmou.

O deputado federal Helder Salomão também participou da manifestação. Ele quer uma investigação contra o juiz federal Sérgio Moro.

Ele é um juiz de primeira instância e o TRF é de instância de segunda ordem. Ele não tem a mínima condição de interferir, porque está de férias, fora do país, desrespeitando a Constituição, alegou.

O deputado estadual José Carlos Nunes, líder da bancada do partido na Assembleia Legislativa, entende que Lula é um preso político.

Esse desembargador que deu a decisão entende que para condenar alguém tem que ter prova. Há perseguição. O Lula, hoje, para o mundo, não só para o nosso país, é um preso político, disse.

Representante da juventude do PT no Estado, o estudante Jorge Gabriel Bittencourt também considera que Lula foi condenado sem provas e elogia o governo dele. Temos todo o reconhecimento sobre o que ele fez para o público da juventude, frisou.