Para petista, julgamento no STF é 'tapa na cara da democracia'

Lula, ex-presidente e condenado no caso do Triplex Crédito: Wilton Junior/Agência Estado

O deputado federal Helder Salomão (PT) afirmou que o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que nesta terça-feira (6) negou habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula (PT) faz parte de um "rito traçado" para impedir que o petista seja candidato. Para o deputado, o resultado unânime contra o pleito do ex-presidente é um "tapa na cara da democracia brasileira".

"Não vamos admitir nem deixar de fazer todos os recursos possíveis. A cada passo que eles avançam, avança também a rejeição interna e externa ao que tem sido feito no Brasil. O Brasil é visto com desconfiança pelos países democráticos do mundo. Onde estão as provas? É um tapa na cara da democracia brasileira. Vamos enfrentar o debate de cabeça erguida", afirmou.

O também deputado federal petista Givaldo Vieira (PT) afirmou que o Judiciário está adotando um "papel político".

"Lamentavelmente, o Judiciário vai se mostrando parcial ao não permitir ao Lula o que a Constituição prevê, que é aguardar o julgamento em liberdade. Estão com um papel político no processo eleitoral, que pode resultar na exclusão daquele que tem a maior intenção de votos. Lamento que o Judiciário se sirva a esse propósito", declarou.

Outros políticos procurados pela reportagem comemoraram o resultado.

"O ex-presidente Lula está sendo condenado pelos crimes que cometeu contra os brasileiros. Absolutamente ninguém está acima da lei, que se cumpra a decisão da justiça", afirmou o senador Ricardo Ferraço (PSDB), por meio de sua equipe.

O também senador Magno Malta considerou o resultado do julgamento uma vitória da população.