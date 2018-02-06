Para FHC, seria 'melhor' que Lula disputasse eleição: 'Mas lei é lei'

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que seria melhor para o país se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorresse às eleições de outubro, mas que a "lei é a lei". Em entrevista à Rádio Jovem Pan, transmitida na manhã desta terça-feira (6), ele afirmou que há "bastante elementos" na condenação do petista, mas avaliou que vai ficar uma "marca ruim" deste processo na história.

Para FHC, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é candidato "competitivo" que traz uma estabilidade para o momento político do país. Sobre o apresentador Luciano Huck, o tucano diz que seria "bom" ver ele participando das eleições.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso: "Lei é lei" Crédito: Arquivo

"Idealmente, era melhor que (Lula) fosse candidato, perdesse ou ganhasse, e (o país) não tivesse passado por esse processo", disse. "Não é bom para o país, mas vai fazer o quê? A lei é a lei". Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo" em janeiro, antes da confirmação da condenação do petista pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4), Fernando Henrique Cradoso já havia dito que o "país não vai tremer se Lula for condenado".

Mesmo depois do julgamento e da condenação no TRF-4, Lula continua liderando as pesquisas, com 37% de intenção de voto no Datafolha - divulgado na última semana.

"Sendo candidato ou não teria sido melhor que pudesse concorrer, mas tem a lei. Ele foi condenado em segunda instância, pela lei da Ficha Limpa não pode (disputar). Ou você obedece a lei ou você quebra a Constituição", emendou FHC.

Ele também afirmou que, pelo que ouviu dos desembargadores do TRF-4, o processo tem "bastante elementos".

O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância Crédito: Ricardo Stuckert/Arquivo

O ex-presidente reconheceu ainda que é possível um juiz errar, mas lembrou que Lula foi condenado por quatro magistrados - três desembargadores e o juiz federal da primeira instância, Sérgio Moro. "Não há segmento da sociedade política brasileira que queira condenar. É rebelião de juízes? É pouco provável", avaliou.

Sobre as eleições, o ex-presidente elogiou o apresentador de TV Luciano Huck. "Gosto dele, sou amigo dele e da família dele. Acho que para o Brasil seria bom, mas não sei o que ele vai fazer", afirmou. "Seria bom ter mais opções".

Em um cenário sem Lula, o apresentador de TV aparece empatado nas pesquisas eleitorais, ao lado de Alckmin, com cerca de 6%, disputando com os ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) o segundo lugar na disputa. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) lidera a corrida nesse cenário.

EM DEFESA DO TUCANO





Sobre Alckmin, por sua vez, Fernando Henrique enumerou quatro pontos principais do pré-candidato: experimentado politicamente, é um homem simples, fala pausadamente na televisão e tem controle das contas públicas.

"Eu apoiei Geraldo para ser presidente do partido, porque acho que nesse momento o PSDB vai tê-lo como candidato e acho que é um candidato competitivo. Vai ser? Vamos ver", avaliou o tucano.

Geraldo Alckmin pode ser opção do PSDB para disputar a Presidência Crédito: Reprodução

Alckmin deve deixar o governo para se dedicar exclusivamente à disputa presidencial em abril, mas a ofensiva pela sua sucessão no governo do Estado de São Paulo já foi deflagrada. O vice-governador, Márcio França (PSB), já se lançou na disputa, mas há ao menos quatro tucanos se colocando como pré-candidatos. Entre eles, o prefeito de São Paulo, João Doria, que, apesar de negar, tem articulado nos bastidores sua candidatura.

Fernando Henrique disse que é "difícil" que o PSDB não tenha candidato próprio no Estado que comanda há 24 anos, mas lembrou que ele próprio já esteve em dois palanques. "Fui muito criticado na reeleição porque tive dois palanques aqui em São Paulo, mas, às vezes, a circunstância leva a isso. Como a eleição é majoritária, é possível que candidato tenha mais de um palanque", disse.

FATOR DORIA

Quanto a possibilidade de Doria deixar a prefeitura para disputar o governo do Estado, FHC afirmou que é preciso ver quais são as condições, mas "a tendência dele parece ser voos mais altos (que a prefeitura)".