Para evitar polêmica, grupo pressiona Bolsonaro a indicar novo chanceler

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/TV Globo

Jair Bolsonaro e uma ala de seus auxiliares, na transição, provocaram tantos impasses com declarações sobre política externa que um segundo grupo de conselheiros do presidente decidiu se movimentar para convencê-lo a anunciar logo um nome qualificado para tratar de questões externas. Para essa ala, mais moderada, ao apresentar quem será o chanceler, o presidente poderá evitar controvérsias com potencial para prejudicar o Brasil tanto na área comercial quanto diplomática. Em uma semana, o presidente eleitoe uma ala de seus auxiliares, na transição, provocaram tantos impasses com declarações sobre política externa que um segundo grupo de conselheiros do presidente decidiu se movimentar para convencê-lo a anunciar logo um nome qualificado para tratar de questões externas. Para essa ala, mais moderada, ao apresentar quem será o chanceler, o presidente poderá evitar controvérsias com potencial para prejudicar o Brasil tanto na área comercial quanto diplomática.

EUA, Roberto Abdenur e Rubens Barbosa. No rol de especulações, também estão o atual embaixador do Canadá, Pedro Bretas; o diretor do Departamento de EUA, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, Ernesto Araújo, e a embaixadora de Direitos Humanos na ONU, Maria Nazareh Farani. Segundo um integrante desse grupo, Bolsonaro já decidiu nomear um diplomata de carreira para o posto. A extensa lista de candidatos a chanceler, porém, dificulta o processo decisório. Entre as opções em análise por Bolsonaro estão o atual embaixador do Brasil em Washington, Sergio Amaral; e dois ex-embaixadores brasileiros nos, Roberto Abdenur e Rubens Barbosa. No rol de especulações, também estão o atual embaixador do Canadá, Pedro Bretas; o diretor do Departamento de EUA, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, Ernesto Araújo, e a embaixadora de Direitos Humanos na, Maria Nazareh Farani.

Mercosul, Bolsonaro alinhou-se aos EUA, criticou as relações do Brasil com a China  o maior parceiro comercial e o maior investidor  e lançou o Brasil na controvérsia iniciada por Donald Trump ao anunciar que, tal qual o presidente americano, mudará a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Um dos argumentos contrários à transferência da embaixada brasileira é que a ONU não reconhece Jerusalém capital de Israel. Desde que foi eleito presidente, Bolsonaro deu sinais de que pretende acabar com a histórica neutralidade diplomática do país em conflitos regionais e disputas econômicas globais. Depois de seu futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, descartar uma relação mais próxima com os vizinhos do, Bolsonaro alinhou-se aos EUA, criticou as relações do Brasil com a China  o maior parceiro comercial e o maior investidor  e lançou o Brasil na controvérsia iniciada porao anunciar que, tal qual o presidente americano, mudará a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Um dos argumentos contrários à transferência da embaixada brasileira é que a ONU não reconhece Jerusalém capital de Israel.

Michel Temer, envolvido em negociações comerciais com o mundo árabe, revelou ao GLOBO ter recebido alertas de autoridades sobre possíveis riscos a embaixadas brasileiras, que não teriam condições de garantir a segurança necessária de seu corpo diplomático, caso o país decida, de fato, seguir o caminho dos EUA em relação a Israel. O aceno a Israel repercutiu logo no mundo árabe, importante mercado para exportadores de carne brasileiros, que prometeu retaliações comerciais ao país. Um dos ministros do presidente, envolvido em negociações comerciais com o mundo árabe, revelou ao GLOBO ter recebido alertas de autoridades sobre possíveis riscos a embaixadas brasileiras, que não teriam condições de garantir a segurança necessária de seu corpo diplomático, caso o país decida, de fato, seguir o caminho dos EUA em relação a Israel.

Na babel que se tornou o início da transição de governo, com diferentes aliados falando sobre assuntos variados, a ala que aposta no estilo estridente de negociar tem defendido que o presidente dobre a aposta frente às ameaças de retaliações do mundo árabe. Um dos representantes dessa ala chega a dizer que vale a pena pagar para ver se os países teriam coragem de retaliar o Brasil pois, na visão dele, os árabes precisam de nós mais do que o Brasil depende dos mercados árabes.

Apesar das declarações polêmicas, Bolsonaro não teria a intenção, na avaliação do grupo moderado da transição, de deixar de lado a neutralidade da política externa brasileira, que tem permitido ao Brasil falar com todos os países, sem restrições, na qualidade de interlocutor confiável.

Para Thiago Galvão, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, as declarações de Bolsonaro mostram que ele está menos preocupado com o Oriente Médio. O foco do presidente eleito é acabar com a política pró-Palestina dos últimos anos e priorizar uma aliança direta Brasília-Washington.

"Tanto o governo de Israel, quanto as empresas israelenses, vão se sentir mais à vontade para fazer negócios com o Brasil".

De acordo com o consultor internacional Nelson Franco Jobim, um dos princípios da política externa é o respeito à soberania nacional e a não intervenção nos assuntos internos de outros países. Isso, no entanto, não impediu o governo militar de interferir abertamente, com o aval de Washington, apoiando golpes militares na Bolívia (1971), no Uruguai (1973), no Chile (1973) e na Argentina (1976), além de participar da Operação Condor, em que as ditaduras prenderam dissidentes e entregaram às polícias de seus países de origem.

O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) protestou contra o anúncio de Bolsonaro. Sempre há um risco de se envolver numa guerra que não é nossa no Oriente Médio. Minha esperança é que o pragmatismo político do Itamaraty e os desafios da realidade moderem o futuro governo. Afinal, toda política externa parte do realismo político, do que temos a ganhar e a perder em cada situação Nelson Franco Jobim, consultor internacional

Ele lembrou que Bolsonaro chegou a anunciar que faria sua primeira visita ao Chile, hoje governado pelo direitista Sebastián Piñera. Pegou mal, porque a Argentina é nossa maior aliada na região por causa do Mercosul. Além disso, durante a campanha, Bolsonaro fez críticas à China, que reagiu com um duro editorial do China Daily, porta-voz do governo chinês para assuntos internacionais.

"Como a China é nosso maior parceiro comercial e um investidor cada vez mais importante, a tendência é moderar o tom. O Brasil não tem a força dos EUA para enfrentar a China, mas pode proteger setores estratégicos. É um possível ponto de atrito entre o nacionalismo dos generais e o liberalismo de Guedes", previu o especialista.

Pedro Coelho Afonso, também consultor internacional, questiona o fato de um presidente eleito fazer declarações desse tipo. Ele disse que é natural que esse tipo de atitude gere ruídos.

"Não sei se Bolsonaro, ao dizer que vai mudar a embaixada, quer apenas fazer uma demonstração de força. Política internacional é algo complicado, um jogo em que você acaba gerando mal estar entre aliados importantes. Essas mudanças terão que ser muito cautelosas e justificadas, pois a diferença é que Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, enquanto Bolsonaro é presidente do Brasil".

Luiz Augusto de Castro Neves, vice-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, disse que, no momento atual, o que existem são declarações contraditórias, que precisam ser melhor esclarecidas. A seu ver, ainda é cedo para tirar conclusões.

"Nos últimos 13 anos, tivemos 13 anos de política externa chamada de altiva e ativa mas, na verdade, era muito movimento em torno de pouco conteúdo", disse Neves, acrescentando que um parceiro importante, que a seu ver não deve ser deixado de lado, é a China, que tem o maior estoque de investimentos no Brasil, da ordem de US$ 60 bilhões.

"Temos de esperar a designação do ministro das Relações Exteriores e do trabalho da equipe de transição para dar uma opinião definitiva", reforçou o diplomata Rubens Barbosa.

Já o professor de economia internacional da UFRJ, Reinaldo Gonçalves, avalia que as mudanças são positivas. Ele também considera que a política externa do PT foi ineficaz.