Para eleitores, Copa do Mundo não bate bola com política

Seja para os apaixonados por futebol ou para os amantes da política, a memória da Copa de 1970, na qual a conquista do tricampeonato da seleção de Pelé, Tostão e Rivelino foi amplamente convertida em propaganda para o governo do então presidente Médice, permanece viva. Mas, quase 50 anos após um dos episódios que marcam a histórica afinidade entre os dois temas, será que essa relação é mesmo tão estreita ao ponto de o resultado da Copa do Mundo influenciar os rumos das eleições majoritárias de 2018?

Para especialistas, a resposta é "não". Fazendo uma análise a partir de 1994, quando, já no período de redemocratização do Brasil, as eleições presidenciais passaram a ocorrer nos mesmos anos em que a Seleção entra em campo, o cientista político da Mackenzie, Rodrigo Prando, enxerga limitações entre a trave e as urnas.

"O brasileiro gosta de futebol e vai da depressão à euforia rapidamente. Mas não existem pesquisas que comprovem que os ânimos da população possam modificar um quadro eleitoral".

O professor de Gestão Pública da USP Fernando Coelho pontua que mesmo nos momentos de vitória da Seleção, que despertaram o patriotismo, não houve influência na votação. "Em 1994 o Brasil ganhou e Fernando Henrique foi eleito, mas era uma outra conjuntura, havia o início do plano real. Já em 2002, o Brasil também ganhou, mas o governo vigente não conseguiu se manter e Lula venceu. Em 2014, depois da derrota por 7x1 e da sensação de fracasso, Dilma foi reeleita", diz.

Especialmente neste ano, em que a campanha é mais curta, a Copa deverá desviar um pouco o foco da disputa, esfriando a corrida Oswaldo Amaral, professor de Ciência Política da Unicamp

Os números também reforçam a tese. Ao comparar-se a soma de votos brancos, nulos e abstenções em cada eleição presidencial, nota-se que o percentual de eleitores que deixaram de comparecer às urnas ou não optaram por um candidato não apresenta grande variação conforme os momentos de vitória e derrota da Seleção (veja a imagem acima). A exceção ocorre em 1998, ano que resgitra um pico de votos nulos, brancos e abstenções de 36,1% em turno único. Por outro lado, o segundo maior percentual dos últimos 14 anos ocorreu em 1994, ano de vitória da Seleção, no qual 31,8% do eleitorado abdicou da escolha dos candidatos.

OUTROS MOTIVOS





Na avaliação de Rodrigo Prando, o fator que realmente influencia os brasileiros, sejam torcedores fanáticos ou não, é a preocupação com sua própria vida. "O que foi importante para FHC foi o plano real, para Lula, foi o olhar social, para Dilma, o capital político do Lula e a ideia de continuidade do governo petista", argumenta ele.

Seguindo a mesma linha de entendimento, o professor de Ciência Política da Unicamp Oswaldo Amaral sugere que diante do "grave" quadro atual de crise política e econômica, mesmo uma vitória no esporte não seria suficiente para alterar o humor dos eleitores.

Por outro lado, é no período de campanhas que a Copa fará diferença. "Especialmente neste ano, em que a campanha é mais curta, a Copa deverá desviar um pouco o foco da disputa, esfriando a corrida. Ela começará mesmo depois da Copa, que será o momento final para montagem de candidaturas e das alianças. As estratégias precisam levar isso em conta", diz Amaral.

Os tempos também mudaram. Apesar de reconhecer a proximidade que política e futebol ainda mantêm (citando exemplos como o movimento da Democracia Corinthiana e a influência que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, exerce no Congresso Nacional), Amaral destaca que a relação já não é a mesma do período do regime militar. "Na democracia, as pessoas estão mais preocupadas com seu seu bem-estar, elas têm mais informação e isso acaba reduzindo a influência da Copa em si", avalia.

CORRUPÇÃO E CRISE TABELAM COM MAU HUMOR

Se por um lado a possibilidade de a Copa do Mundo interferir nos resultados do pleito de 2018 é descartada, por outro, há grandes chances de o inverso acontecer. Para especialistas, o momento de crise econômica e de instabilidade política pode reduzir, ainda que temporariamente, as expectativas dos brasileiros diante do evento mundial de futebol, que será disputado a partir deste mês, na Rússia.

"Estamos numa conjuntura de crise aguda, com queda da renda, do poder de compra e altas taxas de desemprego. Tudo isso pode diminuir um pouco o interesse do povo, está tendo que lidar com questões mais graves, sobretudo nessa fase de pré-Copa", avalia o professor de Gestão Pública da USP Fernando Coelho.

Segundo Coelho, a falta de entusiasmo já é visível. "Se compararmos o momento atual com outras copas que aconteceram nos últimos anos, como a de 2006 ou a de 2010, na África do Sul, percebemos que havia uma preparação maior para a espera do campeonato por parte das pessoas e até da própria mídia", ressalta.

No entanto, o professor pondera: "Isso pode se alterar rapidamente à medida que a Copa efetivamente começar e que a Seleção Brasileira for obtendo um bom desempenho. Se isso acontecer, a tendência passará a ser de maior euforia".

Del Nero e Marin, que presidiram a CBF, envolveram-se em escândalo no futebol Crédito: NILTON FUKUDA/ESTADÃO CONTEÚDO/AE

Reflexos

Na política, um governo enfraquecido por crises (como a recente paralisação dos caminhoneiros) e representantes do povo assolados por denúncias de corrupção. No futebol, dirigentes da Confederação Brasileira (CBF) com nomes mergulhados em escândalos. Para o presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, Ary José Rocco Junior, à medida que o esporte espelha os mesmos problemas da política, o desinteresse dos brasileiros aumenta. O reflexo é a baixa mobilização em torno dos preparativos para a Copa.

"Os dois cenários são ruins. A CBF tem um ex-presidente preso (José Maria Marin) e o último presidente (Marco Polo Del Nero) banido do futebol e proibido de viajar para fora do país. Essa credibilidade arranhada se associa com a corrupção e a má gestão que vemos na política, especialmente com a Operação Lava Jato. Isso gera um desinteresse de parte das pessoas pela Seleção Brasileira", explica.

Para Rocco Junior, os problemas no futebol tornaram-se mais evidentes a partir de 2014, quando a Seleção disputou a Copa em casa. "Sempre utilizamos o futebol para mobilizar as pessoas em função de coisas boas. Mas se houve um legado positivo desse evento, assim como das Olimpíadas no Brasil, é que as pessoas perceberam que a corrupção estava por trás deles, na construção dos estádios, do parque olímpico. Elas olham para isso e veem que no esporte a coisa não vai num bom caminho", avalia.