Para defesa, PGR quer manter Dirceu 'preso a qualquer custo'

José Dirceu Crédito: Gabriel José

A defesa ex-ministro da Casa Civil José Dirceu afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) age para manter o réu preso a qualquer custo. Os advogados ressaltaram que a PGR não gostou de ver Dirceu solto em junho por um habeas corpus de ofício  ou seja, concedido por motivos diversos do apresentado pela defesa. E, por isso, insiste em recorrer da decisão.

O que surpreende é que o próprio Ministério Público Federal demonstre mais preocupação em manter preso a qualquer custo um cidadão, agindo antecipadamente, quando lhe convém. Em realidade o aludido interesse no caso parece ter surgido agora porque o reclamante foi solto. E porque o reclamante é José Dirceu, diz a defesa.

Os advogados lembraram que Dirceu não prejudicou as investigações desde que foi solto. Não se trata de nenhuma questão envolvendo direitos difusos ou coletivos, mas apenas da liberdade de uma pessoa determinada  que aliás, desde que foi solta, permanece no país, aguardando o resultado de seu julgamento, sem oferecer qualquer risco à já encerrada instrução, diz a defesa.

A peça da defesa foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) em resposta a um recurso da PGR contra a decisão da Segunda Turma do tribunal de libertar Dirceu, em 26 de junho.

O que parece ter acontecido foi o fato de que PGR não gostou de ver que o então reclamante transformou-se em paciente beneficiado de uma liminar um habeas corpus concedido de oficio, em decisão que não se relacionava diretamente com o objeto do pedido da defesa, e por isso, está, literalmente, reclamando do resultado. Mas, como se sabe, assim são os Habeas Corpus de ofício quando concedidos a qualquer pessoa, em qualquer Corte, e nada há de omisso, obscuro ou contraditório nisso, convenhamos, argumentam os advogados.

De acordo com a decisão da turma, o petista ficará em liberdade até o STF retomar a análise do recurso dele, o que deve acontecer neste semestre. A defesa pediu efeito suspensivo da condenação determinada pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região. Esse julgamento ainda não terminou, mas os ministros resolveram deixar Dirceu em liberdade até a conclusão do caso.

O pedido apresentado ao STF por Dirceu foi uma reclamação. A defesa pediu para o réu continuar recorrendo em liberdade com o argumento de que, embora a prisão depois da condenação em segunda instância seja permitida, ela não é obrigatória. Especialmente no caso do petista, que não ofereceria nenhum risco à ordem pública se fosse posto em liberdade. Ao analisar o caso, Toffoli negou o recurso. Afirmou que a decisão do STF sobre segunda instância não deixa margem para ser descumprida, embora ele mesmo tenha discordado da maioria do plenário.

Depois desse voto, Fachin pediu vista, adiando para data indeterminada o julgamento sobre a suspensão dos efeitos da pena de Dirceu. No entanto, Toffoli ponderou, em seguida, que o caso era para a concessão de habeas corpus de ofício. O termo jurídico significa que a defesa não fez o pedido, mas o juiz pode conceder o benefício se identificar algum tipo de ilegalidade no processo. No caso de Dirceu, Toffoli afirmou que havia plausibilidade jurídica do recurso proposto contra a condenação do TRF-4.

Para o ministro, seriam grandes as chances de se revogar a condenação, ou de ser reduzir a pena de Dirceu. Segundo a defesa, o TRF aumentou a pena sem considerar que alguns crimes poderiam estar prescritos, porque o réu tem mais de 70 anos. Os advogados também argumentaram que o direito de defesa de Dirceu foi cerceado na primeira instância.