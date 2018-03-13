Pré-candidato ao Planalto

Para Ciro, Lula está na iminência de ser preso e não será candidato

Ex-governador do Ceará vê possibilidade de crescimento em uma campanha sem Lula

Publicado em 13 de Março de 2018 às 00:57

Redação de A Gazeta

Para Ciro, a eventual de saída de Lula da disputa deve fazer com que sua candidatura cresça nas pesquisas de intenção de voto Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Em evento como pré-candidato ao Planalto, Ciro Gomes (PDT), afirmou, na noite desta segunda-feira (12), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na iminência de ir para a cadeia e que não consegue mais visualizar o petista como candidato. Para Ciro, a eventual de saída de Lula da disputa deve fazer com que sua candidatura cresça nas pesquisas de intenção de voto.
'Eu não consigo mais visualizar o Lula candidato. Não gosto disso. Lamento isso (a situação de Lula). O Lula tá na iminência de ir para a cadeia. Minha responsabilidade cresce a cada dia", afirmou o pré-candidato ao comentar sobre a possibilidade de o líder petista ser preso após sua condenação em segunda instância.
"Se Lula sai eu cresço".
Conhecido por posições polêmicas, Ciro procurou dar uma guinada em seu discurso e disse que, caso seja eleito, pregará a união. Ele disse que está conversando com diversas forças políticas, mas afirmou que acha difícil que haja união da esquerda em torno de uma candidatura.
"O próximo presidente tem que ser um conciliador. Posso prometer que no meu governo não haverá susto. Eu não chego rompendo com nada. Eu chego para dialogar com a sociedade", disse Ciro, após ser questionado se estava conversando também com agentes do mercado. Ele afirmou ainda que nunca assinaria a chama Carta aos Brasileiros, documento que Lula apresentou na campanha presidencial de 2002 para acalmar o mercado financeiro.
Ao avaliar o cenário eleitoral, Ciro disse que se fosse para o segundo turno preferiria ter como adversário Jair Bolsonaro a Geraldo Alckmin.
"Eu vejo graves inconsistências no Bolsonaro. Nesse caso, a minha candidatura representaria todo lado civilizado da política", disse Ciro.

