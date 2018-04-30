Para Ciro Gomes, Previdência e sistema tributário serão debatidos

Ciro Gomes Crédito: Arquivo

O pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse que mudanças na Previdência e no sistema tributário brasileiro precisam ser colocadas em debate. "Os Estados e municípios estão quebrados e a população sente isso na saúde, educação e na segurança precária. É preciso fazer um grande entendimento para restaurar a saúde das contas do governo e a Previdência e sistema tributário serão colocados em debate", afirmou em entrevista à TV Bandeirantes.

Segundo ele, o grande erro, quando se tentou fazer as reformas no País, foi "tentar enfiar goela abaixo". "Colocar um assunto complicado de cima para baixo sem conversa. É preciso conversar com os trabalhadores, governadores, empresários", afirmou.

Se eleito, Ciro Gomes disse que nos primeiros seis meses de seu governo colocará em debate uma reforma fiscal. "Desde 1945, todos os presidentes brasileiros se elegeram por minorias. Mesmo assim, todos tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses. Portanto o tempo de se fazer reformas é nos primeiros seis meses do mandato", afirmou.