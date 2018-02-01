Padilha nega que governo irá impedir entrada de imigrantes

Brasilia - O presidente Michel Temer e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, negou nesta quinta-feira (1°) que o governo do presidente Michel Temer vá impedir a entrada de imigrantes venezuelanos no país, que chegam ao Brasil pela fronteira com o Estado de Roraima. Eles fogem das condições precárias no país governado por Nicolás Maduro.

Segundo o ministro, no dia 8 de fevereiro, uma delegação de ministros e técnicos chegará a Roraima para tratar do censo que será feito para saber quem são esses imigrantes. Padilha disse que, após o censo, será possível saber, de forma mais objetiva, para que local será levado cada um dos venezuelanos que estão em solo brasileiro.

"Claro que não (vamos impedir a entrada dos venezuelanos). Nós vamos fazer um censo para ver como podemos recebê-los, mas já com uma destinação mais ou menos objetiva, sabendo quem são as pessoas", afirmou o ministro.