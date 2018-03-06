Padilha diz que Temer 'não tem nada a esconder'

Eliseu Padilha Crédito: Reprodução | Twitter

O ministro Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta terça-feira (06) que o governo recebeu a notícia do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do presidente Michel Temer com "surpresa". Mas ressaltou que apesar da decisão "singular" do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), o peemedebista "não tem nada a esconder" e encarou bem a situação.

"Ele não tem nada a esconder. O próprio presidente solicitou a quebra do sigilo e ele mesmo vai divulgar os dados para a mídia", afirmou.

Padilha constatou que a decisão de Barroso "não é algo que agrada", mas que Temer segue avaliando não ter "problema nenhum" na atuação do ministro.

"Ela é singular, de certo que não é algo que agrada. Mas de outra parte, como ele não tem nada a esconder, não tem problema nenhum. Ele resolveu franquear, independente da posição da Justiça".

O ministro conversou com a imprensa ao chegar na Câmara dos Deputados para participar de uma palestra. O encontro vai trazer sugestões para desburocratizar os serviços prestados no país.

Questionado sobre a possibilidade de os advogados de defesa do presidente Michel Temer acionarem o Supremo para recorrer da decisão do ministro Barroso, Padilha afirmou que o peemedebista ainda não demonstrou "vontade" de apelar ao plenário do STF.

"O presidente não tem se mostrado com vontade de recorrer. Ele achou que o fato, apesar de anômalo, está compreendido nesse quadro político atual. Quando o governo tem um impacto altamente positivo, acaba aparecendo algo negativo", salientou.

O ministro-chefe da Casa Civil preferiu não dar seu juízo de valor sobre o caso: