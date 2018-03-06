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Quebra de sigilo

Padilha diz que Temer 'não tem nada a esconder'

Ministro disse que presidente não pretende recorrer de quebra de sigilo

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:50
Eliseu Padilha Crédito: Reprodução | Twitter
O ministro Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta terça-feira (06) que o governo recebeu a notícia do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do presidente Michel Temer com "surpresa". Mas ressaltou que apesar da decisão "singular" do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), o peemedebista "não tem nada a esconder" e encarou bem a situação.
"Ele não tem nada a esconder. O próprio presidente solicitou a quebra do sigilo e ele mesmo vai divulgar os dados para a mídia", afirmou. 
Padilha constatou que a decisão de Barroso "não é algo que agrada", mas que Temer segue avaliando não ter "problema nenhum" na atuação do ministro.
"Ela é singular, de certo que não é algo que agrada. Mas de outra parte, como ele não tem nada a esconder, não tem problema nenhum. Ele resolveu franquear, independente da posição da Justiça".
O ministro conversou com a imprensa ao chegar na Câmara dos Deputados para participar de uma palestra. O encontro vai trazer sugestões para desburocratizar os serviços prestados no país.
Questionado sobre a possibilidade de os advogados de defesa do presidente Michel Temer acionarem o Supremo para recorrer da decisão do ministro Barroso, Padilha afirmou que o peemedebista ainda não demonstrou "vontade" de apelar ao plenário do STF.
"O presidente não tem se mostrado com vontade de recorrer. Ele achou que o fato, apesar de anômalo, está compreendido nesse quadro político atual. Quando o governo tem um impacto altamente positivo, acaba aparecendo algo negativo", salientou.
O ministro-chefe da Casa Civil preferiu não dar seu juízo de valor sobre o caso:
"Não consigo ler o pensamento do ministro. Ele tem que ser pautado pela lei, pela Constituição. Não tenho como concordar nem discordar. Mas o presidente da República nunca teve o sigilo quebrado", pontuou.

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