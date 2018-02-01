Padilha diz que 'batalha' da Previdência se encerra em fevereiro

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha Crédito: Reprodução | Twitter

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta quinta-feira (1º) que o governo vai "liquidar" a questão da reforma da Previdência em fevereiro. O ministro afirmou que o presidente Michel Temer vai encerrar o assunto este mês, e que a votação da proposta é uma luta "que deve ter um momento de parar". Padilha disse que não trabalha com a hipótese da não aprovação da matéria, ainda que o governo admita que, hoje, não tem os votos para aprovar a reforma.

"Temos uma batalha que deve ter um momento de parar e, na nossa visão, (esse momento) é fevereiro. Queremos votar em fevereiro e estamos fazendo de tudo para ter os votos necessários", afirmou Padilha.

O discurso do ministro contraria integrantes da equipe econômica, que já admitiram que, sem os votos, o ideal era tentar votar a reforma em novembro, após as eleições. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também vem dizendo que só pautará a matéria se o governo tiver os 308 votos necessários para aprovar a proposta, mas o governo pressiona pela votação no dia 20 de fevereiro.

"O presidente Temer tem dito que quer em fevereiro encerrar esse assunto, e estamos fazendo de tudo para votar e aprovar. Não posso raciocinar com a não-aprovação", disse Padilha. "A posição do governo é liquidar esse tema em fevereiro", acrescentou.

O ministro da Casa Civil também admitiu novas mudanças no texto que está na Câmara, contanto que isso se traduza em votos para aprovar a proposta. O próprio relator da matéria, deputado Arthur Maia (PPS-BA), já havia dito que vem recebendo sugestões e que há possibilidade de atender às pressões de integrantes da chamada Bancada da Bala e ao lobby dos servidores que ingressaram no serviço público até 2003, que querem uma regra de transição mais branda.