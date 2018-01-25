Os argumentos do PT que foram desmontados pelo TRF-4

O julgamento do recurso criminal do ex-presidente Lula (PT) jogou por terra a campanha "Cadê a prova contra Lula?", empreendida pelo petista e por aliados dele Brasil afora.

Nos votos dos três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), de Porto Alegre, ficaram demonstrados elementos que, no mínimo, reduzem bastante a substância da narrativa petista.

Após as cerca de nove horas de sessão, ficaram prejudicados os argumentos repetidos pelo PT como mantras da "falta de provas". Alguns deles:

1.

"O triplex é da OAS. Nunca passou para o nome de Lula"

A tese da acusação, acompanhada pelo juiz federal Sérgio Moro e confirmada pelo TRF-4, era a de que o triplex foi dado pela empreiteira a Lula como forma de propina a ele e ao PT. De fato, o imóvel não foi transferido oficialmente a Lula. Para o desembargador relator, João Pedro Gebran Neto, a inexistência desse ato não significa a ausência de crime, pois "crimes dessa espécie não passam recibo".

Além de não passar recibo, representam também crime. Para o relator, o registro do imóvel em nome da OAS caracteriza a ocultação do real dono do triplex. Tanto é que Lula foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro.

O desembargador afirmou que a OAS funcionou como "laranja" ao não passar o imóvel para o nome do ex-presidente. "É como se o apartamento tivesse sido colocado em nome de um laranja. Nesse caso, a ausência de transferência, transforma em determinado momento  na medida que podia ter sido transferido e não o foi, a pedido  a OAS como mera laranja do verdadeiro titular dessa unidade".

O entendimento de Gebran sobre o real proprietário do triplex foi acompanhado pelos demais magistrados. "Luiz Inácio acabou por ser beneficiário pessoal e direto da propina que estava à disposição do PT, por quanto parte dela foi utilizada no triplex", afirmou Leandro Paulsen.

2.

"A Justiça de Brasília penhorou bens da OAS. Entre eles, o triplex. Logo, o imóvel não é de Lula"

Às vésperas do julgamento do dia 24 de janeiro, petistas passaram a compartilhar o que consideravam "prova cabal da farsa". A defesa de Lula também usou a informação para insistir no argumento de que a OAS era a verdadeira dona do triplex. Tratava-se de uma decisão, de 4 de dezembro de 2017, da juíza Luciana Corrêa Tôrres de Oliveira, da 2ª Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal. Ela determinou a penhora de imóveis em nome da OAS, entre eles o triplex do Guarujá, para quitar dívidas da empreiteira.

Para a defesa de Lula, a decisão reforçava a tese de que a "propriedade do imóvel não apenas pertence à OAS Empreendimentos  e não ao ex-presidente Lula , como também que ele responde por dívidas dessa empresa na Justiça".

Um blog pró-Lula chegou a publicar que a magistrada, com a decisão de penhora, "poderá lacrar o calabouço, afrouxando o laço da forca no pescoço do ex-presidente Lula".

Mas no dia 17 de janeiro, a própria juíza divulgou uma nota esclarecendo a questão. No documento, disse que a penhora apenas atendeu a pedidos dos credores em ação de execução proposta contra a OAS.

"Tal decisão não emitiu qualquer juízo de valor a respeito da propriedade, e nem poderia fazê-lo, não possuindo qualquer natureza declaratória ou constitutiva de domínio. Trata-se de ato judicial corriqueiro dentro do processo de execução cível, incapaz de produzir qualquer efeito na esfera criminal", escreveu a juíza, que prosseguiu: "Importante esclarecer que cabe ao credor, e não ao Judiciário, a indicação do débito e bens do devedor que serão penhorados e responderão pelo pagamento da dívida, conforme o atual Código de Processo Civil."

A penhora também não contradiz o juiz Sérgio Moro, como aliados de Lula ventilaram. O magistrado, bem como os desembargadores, reconheceram que a titularidade formal do imóvel era da OAS.

3.

"Condenação se deu só com base em uma delação, a de Léo Pinheiro"

No voto, Gebran releu depoimentos de zeladores, de demais réus e de empregados da OAS. Todos davam conta de que o imóvel e as reformas providenciadas pela empreiteira serviriam à família Lula. , Gebran releu depoimentos de zeladores, de demais réus e de empregados da OAS. Todos davam conta de que o imóvel e as reformas providenciadas pela empreiteira serviriam à família Lula.

Eles revelaram, inclusive, que a informação de que o ex-presidente moraria no local era usada para valorizar o empreendimento. Gebran também mencionou visitas feitas por Lula e Marisa Letícia ao apartamento. Primeiro para vê-lo. Depois, para verificar o andamento da reforma.

Um dos então diretores da OAS, Paulo Gordilho, afirmou que em uma reunião da empresa a informação de que o imóvel era para o ex-presidente foi compartilhada.

Para Gebran, todos os detalhes, somados, não deixavam dúvidas sobre os fatos.

O desembargador Victor Laus também afirmou a convicção nas provas. "Não podemos formar a convicção com provas que sejam dúbias. Do que temos ao longo do processo, Essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Expostas à crítica que fez a defesa, as provas resistiram. E se resistiram refletem a sua substância", afirmou.

4.

"A Justiça persegue Lula"

O relator, ao final do voto, rebateu a versão de perseguição e disse que o PT e Lula nem foram os primeiros a serem investigados.