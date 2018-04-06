Ordem de prisão de Lula foi precipitada? Veja opinião de especialistas

Especialistas opinam sobre a decisão do juiz Sergio Moro de determinar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) liberar a ação que condenou o petista a 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP), antes que a defesa apresentasse os embargos dos embargos - último recurso àquela Corte considerado pelos desembargadores como protocolar e protelatório.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta sexta-feira, após o juiz Sérgio Moro determinar a prisão do petista Crédito: Werther Santana/AE

Não é anormal não esperar embargos

"Seria excesso de cautela aguardar novos embargos. Se o TRF-4 tivesse optado por essa linha, não seria nada ilegal. Mas não aguardar outros embargos não me parece nenhuma anormalidade. A condenação e a determinação da prisão são importantes para maior concretização do princípio republicano de que todos são iguais perante a lei. Mas o fato não soluciona uma série de problemas que temos. Há pessoas que passam anos presas por prisões provisórias por não terem recursos para se defender adequadamente. Muita coisa precisa ser feita para dizer que o Brasil é uma República efetiva."

Cláudio Colnago

Doutor em Direitos e Garantias Fundamentais

Não há complô contra o ex-presidente

"Não há complô contra Lula. Há uma tentativa de avançar no combate à impunidade. E não é só a questão do Lula. É a do Cabral, do Cunha e de todo mundo que se beneficiou do dinheiro público. O Brasil não pode mais ser o país de quem tem advogados milionários para arrastar recursos e fazer o crime prescrever. É inegável que Lula tem milhões de apoiadores, admiração e respeito. Mas é importante dizer que ele não foi julgado por ser nordestino, líder sindical ou criador de programas sociais. Foi julgado por causa da relação dele com os esquemas milionários. Não há o que comemorar com Lula sendo preso. Mas está prevalecendo a ideia de que a lei é para todos."

Ricardo Ismael

Cientista Político da PUC-Rio

Ordem de prisão foi precipitada

"A decisão sobre a prisão de Lula foi precipitada, pois o TRF-4 teria que aguardar o prazo dos embargos dos embargos, embora sejam apenas protelatórios. Após o julgamento do habeas corpus, o juiz Sergio Moro já poderia expedir a ordem de prisão, mas seria de bom senso aguardar. Tendo em vista que ainda havia o prazo dos embargos, a defesa de Lula pode entrar com um pedido de habeas corpus liberatório (antes da prisão) ou repressivo (depois da prisão). Outro fato que também pode ensejar um habeas corpus é a existência do pedido de liminar feito por advogados na ADC 4344. Essas são as chances imediatas."

José Renato Martins

Advogado Criminalista e professor

Prisão fortalece PT nas eleições deste ano

"A prisão do ex-presidente já era esperada por todos, inclusive pelos eleitores. Mas, ao vitimizar Lula, ela pode ajudar a fortalecer o lulismo e fazer com o que o PT consiga mais votos nas eleições. O fato novo que pode ocorrer é a soltura de Lula durante a campanha eleitoral. Isso poderá ser fundamental para garantir a vitória do PT. O candidato do partido irá receber os votos de Lula, tendo entre 25% e 30% dos votos e indo para o segundo turno. Isso acontece porque, devido ao lulismo, parte dos eleitores defendem o candidato do Lula. Sendo assim, a prisão do ex-presidente não compromete o PT e sim reforça a candidatura do partido."

Adriano Oliveira Cientista

Político, professor da UFPE

Celeridade de Moro prejudica defesa

"A celeridade de Sergio Moro cria obstáculos para a ação da defesa antes da prisão de Lula, pois resta pouco tempo para reagir. Havendo o pedido liminar feito na ADC 4344 para que a prisão não ocorra após condenação em 2ª instância, a defesa pode pedir novo habeas corpus para ele, diante do adiantamento da posição da ministra Rosa Weber e possível mudança de entendimento no plenário. Embora o ministro Marco Aurélio tenha dito que não julgará a liminar monocraticamente, ele pode levar a discussão para o STF. Mas é muito difícil que tudo isso ocorra antes das 17 horas. A nova oposição de embargos no TRF-4 dificilmente alterará o resultado da prisão."

Henrique Zumak