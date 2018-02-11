Orçamentos travam e prefeituras da Grande Vitória atrasam pagamentos

Fachada da Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari

Prefeituras da Grande Vitória atrasaram em até 29 dias o início da execução dos Orçamentos de 2018, aprovados pelas respectivas Câmaras municipais. Enquanto o instrumento não estava disponível para ser utilizado pelos gestores, pagamentos de algumas despesas não puderam ser feitos e acabaram sendo quitados com atraso.

Tudo o que uma prefeitura ou governo gasta deve estar previsto no Orçamento público, cuja importância é incompatível com o pouco interesse que ele desperta na sociedade. Primeiro, a proposta de Lei Orçamentária Anual é enviada para apreciação dos vereadores, detalhando como o Poder Executivo pretende usar os recursos públicos ao longo do ano. Os vereadores podem propor mudanças nos critérios e, em seguida, votar o projeto orçamentário.

A partir daí, o Executivo alimenta seu sistema interno de contabilidade e finanças para começar a usar o Orçamento para custear as despesas que são de interesse da coletividade.

Pode haver algum empecilho em alguma dessas etapas, o que faz o ano começar sem Orçamento pronto.

Em Cariacica, o Orçamento de 2018 só passou a ser executado, isso é, ser usado para pagamentos pela prefeitura, no dia 19 de janeiro. Em Vila Velha demorou ainda mais. Só no dia 30 de janeiro os gestores puderam começar a executar o Orçamento.

O secretário de Finanças de Cariacica, Carlos Renato Martins, confirmou que nenhum dos pagamentos previstos para entre 1º e 18 de janeiro pôde ser feito.

É que para que os pagamentos sejam feitos é necessário realizar o chamado empenho da despesa no sistema. Sem o Orçamento liberado, não é possível empenhar.

O secretário disse que o Executivo não perdeu tempo, mas o Orçamento só chegou da Câmara no dia 17. Acredito que todo mundo que dependa do serviço público, seja como fornecedor ou não, encara isso com normalidade. Todo ano é a mesma coisa. Janeiro é praticamente um mês morto. Eu vejo que existe um prejuízo para o fornecedor, mas é uma regra do jogo. Sabem que é assim. Neste período de quase três semanas eu não consigo pagar fornecedor. Eles reclamam bastante. Ligam para saber se vai pagar naquele dia. Mas faz parte da regra do jogo, afirmou o secretário.

Já o controlador-geral de Vila Velha, André Almeida, disse que a Câmara Municipal fez 400 alterações na peça orçamentária. Então, foram necessárias diversas mudanças nos documentos que abasteceriam o sistema interno de finanças.

Além disso, a prefeitura, nesse período, precisou finalizar seu processo de descentralização administrativa. Segundo Almeida, novas unidades gestoras foram criadas no âmbito do Executivo, o que demandou a criação de novos CNPJs e outros trâmites.

O controlador-geral nega que fornecedores tenham sido remunerados com atraso. Isso porque os contratos, segundo ele, são elaborados conforme uma instrução interna recente, a que autoriza pagamentos em até 30 dias após a data prevista.

Se tinha um serviço continuado para receber no dia 10 de dezembro, tinha que receber até 10 de janeiro. E recebeu, porque foi incluído em restos a pagar de 2017. Quem entregou a conta para receber no dia 10 de janeiro tem até 30 dias para receber. Cumprimos o que está previsto em contrato. Claro que a gente entende que as empresas estão ansiosas para receber. Essa instrução de cumprir os contratos pode ter gerado desconforto entre os fornecedores, mas pagamos corretamente, disse.

NO INÍCIO

Tanto em Vitória quanto na Serra os Orçamentos começaram a ser executados no dia 2 de janeiro.A equipe já tem vasta experiência nisso. E temos trabalhado muito com a melhoria de nosso sistema de informática. Estávamos com boa parte dos nossos balanços já fechados. Só não consegue fazer a abertura do Orçamento quem teve dificuldade para fechá-lo, explicou o secretário da Fazenda da Capital, Davi Diniz.

Em nota, a Serra informou que foi possível começar logo no dia 2 porque o Orçamento foi aprovado pela Câmara em novembro de 2017, antes do recesso parlamentar, o que permitiu lançar com mais tranquilidade no sistema toda a parte técnica do orçamento.

DEMORA ENCARECE CONTAS, AVALIAM ESPECIALISTAS

A falta de certeza dos fornecedores de materiais e serviços à administração pública sobre quando exatamente receberão pelas entregas faz com que os preços oferecidos ao poder público sejam maiores do que os praticados na iniciativa privada.

É o que explicam especialistas consultados sobre o fato de prefeituras iniciarem o ano sem estarem com o Orçamento pronto para utilização.

Eles confirmam que sem os valores devidamente carregados nos sistemas é impossível fazer os pagamentos necessários no período.

Sem orçamento não tem como pagar fornecedor, nem empenhar. Fica tudo atrasado. Depois, começam a regularizar. O fornecedor já está acostumado com isso. Eles, quando trabalham com a administração pública, já estão acostumados com a lentidão e acabam aumentando o preço em relação ao mercado. Obviamente, tem impacto nas contas do governo, disse João Eudes, professor da Fucape e especialista em contas públicas.

De acordo com ele, em países como Estados Unidos e Canadá, o fechamento e a abertura dos exercícios financeiros acontecem no meio do ano. Isso evita os prazos de festividades, folgas e férias dos finais e inícios de ano. O especialista diz também que essa é uma realidade da maioria dos Poderes Executivos no país.

O economista Eduardo Araújo também afirma que há, sim, implicações à atividade da administração pública quando o Orçamento não começa junto com o novo ano. No entanto, salienta que uma eventual demora não depende exclusivamente da eficiência do gestor. Há burocracias inerentes ao funcionamento da máquina pública.

É natural que em função das exigências legais, dos trâmites processuais, haja imprevistos que podem prejudicar o andamento do processo orçamentário. Mas isso não pode ser regra, porque o ente público municipal tem contratos que são firmados com fornecedores e cláusulas contratuais precisam ser respeitadas. Às vezes, quando um fornecedor quer prestar um serviço para o público acaba majorando o preço por causa dessa ineficiência, comentou.

POLÍTICA

Economista e conselheiro do Conselho de Economia do Estado, Juliano César Gomes, lembra que o início da execução dos orçamentos também depende da data em que as Câmaras enviam o projeto aprovado às prefeituras.

Por afinidade ou desavença política, os vereadores podem acelerar ou atrasar os trâmites legislativos.

Seja o atraso por uma ou por outra razão, César Gomes também entende que fornecedores saem prejudicados. Consequentemente, sobem os preços cobrados por eles da administração pública.

Quem trabalha com a administração pública já espera isso. É parte do ônus. Por isso, contratos com administração pública costumam ter valores mais elevados. O fornecedor sabe que pagamentos não saem nas datas corretas e embutem isso nos preços. Ele sabe que o pagamento não cai na data certa, explicou.

ANÁLISE

Parte do ônus da administração

Por Juliano César Gomes | Economista e conselheiro do Conselho de Economia do Estado

Quanto mais tarde é aprovado na Câmara, mais tempo leva para que o prefeito promulgue o decreto de abertura do orçamento. É um processo relativamente longo entre a aprovação de uma lei e a efetiva sanção dela. Só a partir da emissão do decreto ele pode ser executado. Na prática, sem uma lei orçamentária ele não pode emitir empenho. Por consequência, pagamentos. Não quer dizer que o pagamento não vai ser feito. Quer dizer que vai atrasar a emissão deles, como os de contratos e da folha de pagamentos dos servidores. Vai criar certo atraso para alguns fornecedores, principalmente para aqueles com vencimento de contratos no início do mês. Quem trabalha com a administração pública já espera isso. É parte do ônus que se tem com a administração pública. Por isso, contratos com a administração pública costumam ter valores mais elevados.

Pode paralisar as atividades

Por João Eudes | Professor da Fucape e especialista em contas públicas

O problema de começar o ano sem executar Orçamento é burocrático. É necessário fazer o fechamento da contabilidade do ano anterior e, às vezes, não conseguem fazer até 31 de dezembro. E aí atrasa tudo. Só depois desse fechamento é que o sistema interno vai receber a carga, a abertura do Orçamento aprovado para aquele exercício. O que acontece é que as despesas de janeiro acabam sendo empenhadas depois. Sem Orçamento, não tem como pagar fornecedor. E o fornecedor já está acostumado com isso. Quando trabalham com a administração pública, já estão acostumados com a lentidão dos pagamentos e acabam aumentando o preço em relação ao mercado. Obviamente, há um impacto nas contas do governo. Pode paralisar, inclusive, as atividades de fiscalização. Não podem pagar, por exemplo, uma diária para um servidor ir ao interior.

NÚMEROS

Prefeitura de Vila Velha

Orçamento: R$ 999 milhões

Início da execução: 30/01

Dias "perdidos": 29

Prefeitura de Cariacica

Orçamento: R$ 731,9 milhões

Início da execução: 19/01

Dias perdidos: 18 dias

Prefeitura da Serra

Orçamento: R$ 1,3 bilhão

Início da execução: 02/01

Dias perdidos: 1 dia

Prefeitura de Vitória

Orçamento: R$ 1,5 bilhão

Início da execução: 02/01

Dias perdidos: 1 dia