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Assembleia Legislativa

Orçamento será votado nesta segunda e emendas ainda serão analisadas

De acordo com o presidente da Comissão de Finanças, Dary Pagung (PRP), a análise das emendas que ultrapassam o limite de R$ 1 milhão para cada deputado será feita na manhã desta segunda (14). Sessão será às 15h

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 21:01

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

13 jan 2019 às 21:01
Sessão no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales
O novo projeto de lei orçamentária de 2019 será votado pelos deputados nesta segunda-feira (14), às 15 horas. No entanto, as emendas parlamentares (recursos que os deputados podem destinar livremente), que ultrapassam em R$ 7,3 milhões o limite estabelecido pelo governo estadual só serão analisadas na manhã do mesmo dia, aos 45 do segundo tempo. 
Enviado à Assembleia Legislativa pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última terça-feira (8),  o projeto de lei 2/2019 reduziu o orçamento anual de R$ 18,2 bilhões para 17,7 bilhões. Com isso, o valor destinado às emendas também foi enxugado, passando de R$ 45 milhões para R$ 30 milhões. 
Sendo assim, cada um dos 30 parlamentares teria o direito de apresentar R$ 1 milhão em emendas. O prazo de entrega das propostas se esgotou às 20h da última sexta-feira (11). No entanto, alguns parlamentares excederam o valor. 
Os que mais passaram do limite foram Sergio Majeski (PSB) e Padre Honório (PT), cada um lançou ações que somam R$ 5 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente. Em apenas uma emenda, destinada ao desenvolvimento da agroecologia "através da política estadual de produção agroecológica e orgânica" Padre Honório lançou R$ 3 milhões.  Marcelo Santos e Eustáquio Freitas (PSB) ultrapassaram o limite em R$ 150 mil.
> Deputados querem pôr dinheiro público em carnaval e corridas de cavalos
O presidente da Comissão de Finanças da Casa, Dary Pagung (PRP), a quem cabe analisar e cortar as emendas, afirma que iniciará a avaliação às 9h desta segunda. Na última sexta-feira, ele já havia adiantado que conversaria com os parlamentares, a fim de manter o acordo, que é de R$ 1 milhão.
PROPOSTA
Segundo Dary, as conversas já foram iniciadas. "Fiz uma proposta ao Padre Honório de fazer a mesma emenda dentro da reserva técnica e depois ele negociaria com o Executivo a suplementação dessa emenda. Mas ele não topou. Então, vou ver o que vou fazer", explicou. 
Nos bastidores da Assembleia, a expectativa é que a votação do orçamento para 2019 ocorra de forma tranquila, com poucas divergências, conforme avaliam Dary, Bruno Lamas (PSB) e Majeski.  "É um orçamento que já é conhecido pelos deputados, pois a base dele é a mesma que já havia sido apresentada pelo governo anterior", diz Bruno Lamas. 

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