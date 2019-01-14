Orçamento será votado nesta segunda e emendas ainda serão analisadas

Sessão no plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales

O novo projeto de lei orçamentária de 2019 será votado pelos deputados nesta segunda-feira (14), às 15 horas. No entanto, as emendas parlamentares (recursos que os deputados podem destinar livremente), que ultrapassam em R$ 7,3 milhões o limite estabelecido pelo governo estadual só serão analisadas na manhã do mesmo dia, aos 45 do segundo tempo.

Enviado à Assembleia Legislativa pelo governador Renato Casagrande (PSB) na última terça-feira (8), o projeto de lei 2/2019 reduziu o orçamento anual de R$ 18,2 bilhões para 17,7 bilhões. Com isso, o valor destinado às emendas também foi enxugado, passando de R$ 45 milhões para R$ 30 milhões.

teria o direito de apresentar R$ 1 milhão em emendas. O prazo de entrega das propostas se esgotou às 20h da última sexta-feira (11). No entanto, alguns parlamentares excederam o valor. Sendo assim, cada um dos 30 parlamentares. O prazo de entrega das propostas se esgotou às 20h da última sexta-feira (11). No entanto, alguns parlamentares excederam o valor.

Os que mais passaram do limite foram Sergio Majeski (PSB) e Padre Honório (PT), cada um lançou ações que somam R$ 5 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente. Em apenas uma emenda, destinada ao desenvolvimento da agroecologia "através da política estadual de produção agroecológica e orgânica" Padre Honório lançou R$ 3 milhões. Marcelo Santos e Eustáquio Freitas (PSB) ultrapassaram o limite em R$ 150 mil.

O presidente da Comissão de Finanças da Casa, Dary Pagung (PRP), a quem cabe analisar e cortar as emendas, afirma que iniciará a avaliação às 9h desta segunda. Na última sexta-feira, ele já havia adiantado que conversaria com os parlamentares, a fim de manter o acordo, que é de R$ 1 milhão.

PROPOSTA

Segundo Dary, as conversas já foram iniciadas. "Fiz uma proposta ao Padre Honório de fazer a mesma emenda dentro da reserva técnica e depois ele negociaria com o Executivo a suplementação dessa emenda. Mas ele não topou. Então, vou ver o que vou fazer", explicou.