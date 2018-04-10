Operação da Polícia Federal mira aliados do presidente do Senado

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Tira-Teima, que investiga pagamentos de vantagens indevidas por parte de um grupo empresarial a políticos para obter benefícios em medidas de interesse do grupo econômico.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira Crédito: Arquivo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin ordenou oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiânia e Fortaleza, cumpridos por 40 agentes da PF. Os alvos são pessoas supostamente ligadas ao senador Eunício Oliveira (MDB), presidente do Senado.