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Tira-Teima

Operação da Polícia Federal mira aliados do presidente do Senado

Ministro do STF ordenou oito mandados de busca e apreensão

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 12:57
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Tira-Teima, que investiga pagamentos de vantagens indevidas por parte de um grupo empresarial a políticos para obter benefícios em medidas de interesse do grupo econômico.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira Crédito: Arquivo
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin ordenou oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiânia e Fortaleza, cumpridos por 40 agentes da PF. Os alvos são pessoas supostamente ligadas ao senador Eunício Oliveira (MDB), presidente do Senado.
A finalidade das medidas é buscar documentos e outros elementos de aprofundamento da investigação, considerando a notícia de doações de campanha abalizadas por meio de contratos fictícios. A operação é decorrente da delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Hypermarcas, Nelson Mello.

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