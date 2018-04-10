Operação da Polícia Federal mira aliados do presidente do Senado

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Tira-Teima, que investiga pagamentos de vantagens indevidas por parte de um grupo empresarial a políticos para obter benefícios em medidas de interesse do grupo econômico.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin ordenou oito mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiânia e Fortaleza, cumpridos por 40 agentes da PF. Os alvos são pessoas supostamente ligadas ao senador Eunício Oliveira (MDB), presidente do Senado.
A finalidade das medidas é buscar documentos e outros elementos de aprofundamento da investigação, considerando a notícia de doações de campanha abalizadas por meio de contratos fictícios. A operação é decorrente da delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Hypermarcas, Nelson Mello.