ONU só analisará o caso de Lula no segundo semestre

O ex-presidente Lula Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Uma decisão sobre o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU ficará para o segundo semestre, levando a petição a percorrer um trâmite que completará mais dois anos até que seja eventualmente concluído.

Em meados de 2016, a defesa do brasileiro iniciou uma queixa no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, acusando o processo contra Lula de não ser independente e de que o ex-presidente estaria tendo seus direitos violados.

Nesta semana, depois da condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), novos documentos foram enviados pelos advogados para a ONU, na esperança de reforçar o caso e complementando a queixa inicial. Originalmente, ela se referia apenas ao juiz federal Sérgio Moro e ao trabalho do Ministério Público.

Em 2017, o governo brasileiro deu respostas às Nações Unidas sobre o caso, alegando que todas as instituições do estado estão funcionando e que os direitos do ex-presidente foram preservados. O complemento de informação, porém, poderá levar o Brasil a pedir que seja ouvido também sobre essas novas alegações.

Ao Estado, fontes que acompanham o caso de Lula no Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos confirmaram que o tema não entrará na reunião do Comitê das Nações Unidas que começa em março. O órgão se reúne apenas três vezes por ano.

Uma probabilidade é de que, dependendo dos casos pendentes, Lula seja tratado pelos representantes do Comitê na reunião de julho, depois da decisão final por parte do caso no Brasil. Ou mesmo em outubro, em pleno período eleitoral no País.

O maior problema para acelerar a avaliação da queixa em Genebra se refere ao acúmulo inédito de casos que chegam a ONU, com mais de 500 petições em consideração. O Comitê, porém, tem uma capacidade de tratar apenas 30 delas a cada reunião. Apenas casos que se mostrem emergenciais  como uma pena de morte  são autorizados a driblar a longa fila.

Em julho de 2016, os advogados de Lula, liderados por Geoffrey Robertson, acusaram na ONU o juiz federal Sérgio Moro de estar sendo parcial no julgamento do ex-presidente. Em outubro daquele ano, as equipes legais da ONU passaram a examinar o caso. Mas indicaram que, na fase inicial, não avaliavam o conteúdo da queixa. Mas somente se a ONU tem o direito ou não de examinar e fazer suas recomendações.