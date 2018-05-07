Okamotto diz que Lula queria comprar sítio em Atibaia

Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula Crédito: Divulgação/CEPAL

O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, disse ao juiz Sergio Moro, na tarde desta segunda-feira (7), que o ex-presidente Lula cogitou comprar o sítio de Atibaia. Ele também contou que frequentava o sítio diversas para encontrar o ex-presidente e que chegou a ser convidado pela ex-primeira dama Marisa Letícia para participar de uma festa no imóvel.

O depoimento foi prestado por Okamotto como testemunha de defesa na terceira ação penal que o petista responde na Lava-Jato de Curitiba. Lula é acusado de ter se beneficiado de obras de melhoria feitas no imóvel por três empreiteiras: Oderechet, Schahin e OAS. Ao todo, as empresas gastaram R$ 1, 02 milhão.

Okamotto contou que o assunto da compra do sítio pelo petista foi tratado num almoço entre Lula, o empresário Fernando Bittar e seu irmão Kalil Bittar.