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São Paulo

Okamotto diz que Lula queria comprar sítio em Atibaia

Presidente do Instituto Lula também afirmou em audiência com Moro que Dona Marisa o convidou para festa em Atibaia

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 20:12
Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula Crédito: Divulgação/CEPAL
O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, disse ao juiz Sergio Moro, na tarde desta segunda-feira (7), que o ex-presidente Lula cogitou comprar o sítio de Atibaia. Ele também contou que frequentava o sítio diversas para encontrar o ex-presidente e que chegou a ser convidado pela ex-primeira dama Marisa Letícia para participar de uma festa no imóvel.
O depoimento foi prestado por Okamotto como testemunha de defesa na terceira ação penal que o petista responde na Lava-Jato de Curitiba. Lula é acusado de ter se beneficiado de obras de melhoria feitas no imóvel por três empreiteiras: Oderechet, Schahin e OAS. Ao todo, as empresas gastaram R$ 1, 02 milhão.
Okamotto contou que o assunto da compra do sítio pelo petista foi tratado num almoço entre Lula, o empresário Fernando Bittar e seu irmão Kalil Bittar.
"Eu sei que o presidente Lula já há algum tempo achava que tinha que comprar o sítio como presente para Dona Marisa. Ele tinha um pouco de dúvida, mas tinha essa intenção", disse Okamotto. "Também fui a várias festas no sítio convidado por ele (Bittar) e pela Dona Marisa. Fui à festa junina. Também fui outras vezes no sítio quando Lula estava chegando. Algumas vezes queria falar com o presidente. Ele (Lula) dizia que estava indo ao sítio e eu acabava o encontrando lá", concluiu.

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