Odebrecht usou esquema para repasses a aliados de Temer

Os pagamentos aos aliados do presidente seriam parte dos R$ 10 milhões supostamente prometidos pela empreiteira baiana ao grupo político de Temer em jantar realizado, em 28 de maio de 2014, no Palácio do Jaburu Crédito: Alan Santos/PR

A Odebrecht teria utilizado um operador financeiro e uma empresa de entrega de valores investigados na operação Câmbio, desligo para efetuar supostos repasses ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e ao amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, José Yunes. Deflagrada na quinta-feira, dia 3, a operação investiga um sistema financeiro paralelo comandado por Dario Messer, apontado como o doleiro dos doleiros. O esquema teria movimentado cerca de US$ 1,6 bilhão entre os anos de 2011 e 2017 por meio de 3 mil offshores espalhadas em 52 países.

Os delatores Vincius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cláudio Barboza, o Tony, revelaram aos investigadores da Câmbio, Desligo que a Odebrecht era cliente do grupo comandado por Messer e que o doleiro chegou a emprestar US$ 8 milhões, em 2011, para o caixa 2 da empresa utilizado para pagar propina a políticos.

Os pagamentos aos aliados do presidente seriam parte dos R$ 10 milhões supostamente prometidos pela empreiteira baiana ao grupo político de Temer em jantar realizado, em 28 de maio de 2014, no Palácio do Jaburu. Os repasses, delatados pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht Cláudio Mello, são alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) em que Temer e os ministros Moreira Franco (atualmente em Minas e Energia) e Padilha são investigados por suspeitas de repasses de propinas para campanhas eleitorais do MDB em troca de favorecimento à empresa.

Ouvido nesse inquérito que tramita no STF, o policial militar Abel de Queiroz confirmou ter realizado ao menos duas entregas no endereço de Yunes, entre os anos de 2013 e 2014. O Estado teve acesso ao depoimento de Queiroz, revelado pelo jornal Folha de S.Paulo no domingo, 7. Queiroz era funcionário da Transnacional. A empresa é a filial paulista da Transexpert, investigada na operação Câmbio, Desligo e apontada como integrante do sistema financeiro paralelo comandado por Messer, considerado o maior doleiro em atuação no Brasil.

O PM esteve no local onde fica o escritório de Yunes acompanhado dos investigadores e confirmou com absoluta certeza ter ido realizar entregas pelo menos duas vezes. A versão do policial contradiz a dada por Yunes em depoimento à Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-assessor e amigo de Temer assumiu à PGR ter recebido um pacote em seu escritório em apenas uma ocasião a pedido de Padilha. O advogado disse que não sabia que a entrega era de dinheiro e afirmou que atuou como uma mula de Padilha.

Além da entrega no escritório de Yunes, o inquérito no STF apura as revelações de Cláudio Mello sobre entregas de valores para Padilha. Nesse caso, segundo o delator da Odebrecht, o pagamento teria sido efetuado em Porto Alegre, cidade natal de Padilha, pelo doleiro Antônio Cláudio Albernaz Cordeiro, codinome Tonico. Cordeiro foi alvo de pedido de prisão na Câmbio, desligo. De acordo com os delatores da operação da semana passada Cordeiro é um doleiro conhecido no mercado e fica sediado em Porto Alegre. O colaborador Cláudio Barboza acredita que a empresa Odebrecht era o principal cliente de Albernaz Cordeiro. Desta maneira, o colaborador acredita que, além de operar diretamente com os colaboradores, a empresa Odebrecht ainda usava Cordeiro para suprir ilegalmente suas necessidades de reais em Porto Alegre, diz trecho do pedido de prisão contra o operador na Câmbio, desligo.

COM A PALAVRA, AS DEFESAS

O advogado Brian Alves Prado, que representa a defesa do presidente, reiterou que as respostas já foram dadas há muito tempo sobre esse mesmo enredo, ou seja, nega qualquer envolvimento do presidente Michel Temer com os fatos em apuração.

Já o advogado do ministro Moreira Franco, Antônio Pitombo, reitera que não há qualquer vínculo entre o seu cliente e os fatos sob apuração na investigação.

Em nota, por meio de seu advogado Daniel Gerber, o ministro Eliseu Padilha esclarece que repudia tais acusações e vai se manifestar exclusivamente perante o Poder Judiciário.

A Odebrecht, por meio de nota, afirmou que a empresa está colaborando com a Justiça no Brasil e nos países em que atua e que implantou um sistema para prevenir, detectar e punir desvios ou crimes.

O advogado José Luis Oliveira Lima afirmou que que seu cliente, José Yunes, não conhece e nunca teve contato com Abel de Queiroz. Segundo o defensor, Yunes é um advogado com mais de 50 anos de atividade profissional e jamais foi intermediário de qualquer pessoa. A defesa não teve acesso a esse eventual depoimento, mas refuta de maneira taxativa qualquer ilação feita a respeito de José Yunes, afirmou Oliveira Lima.