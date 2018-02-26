OAB vai oficiar interventor do Rio pelo fichamento de moradores

General Braga Netto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Ordem dos Advogados do Rio (OAB/RJ) vai oficiar o interventor da segurança no Rio, o general Braga Netto, pelo fichamento de moradores da Zona Oeste durante operação realizada pelo Exército na semana passada . O objetivo é conhecer os critérios adotados para a medida, considerada inconstitucional pela entidade. O ato, que é prévia de uma ação judicial, foi decidida na manhã desta segunda-feira, durante a primeira reunião do observatório criado pela entidade para acompanhar as ações da intervenção.

- A prática do fichamento sem regulamentação nos pareceu inconstitucional. Vamos oficiar o interventor para que dê os critérios da prática - afirmou o Rodrigo Brandão, professor de Direito Constitucional da UERJ, membro convidado do observatório jurídico criado pela entidade.

Brandão foi o porta-voz do grupo nesta segunda-feira. Ele deixou claro, entretanto, que além da falta de regulamentação, a prática de obrigar a população a tirar fotos é inconstitucional:

- Não se sabe o que vai ser feito com essas informações, com essas fotos.

A polêmica possibilidade de mandados coletivos de busca e apreensão, defendida pelo ministro da Defesa Raul Jungmann, também foi criticada. Segundo ele, a interpretação é de que expedir um mandado para toda uma favela também é inconstitucional.

O advogado avaliou ainda como polêmica o cargo de interventor a um militar. Para Rodrigo, a natureza militar do cargo fragiliza o decreto de intervenção.

- Um ponto complicado se refere a natureza militar do cargo. O cargo de interventor tem natureza civil. Está previsto no decreto a natureza militar dele. Isso precisa ser analisado com mais profundidade. Esse cargo, essa previsão específica, parece inconstitucional. Isso gera outras discussões, como a competência da Justiça Militar. A minha opinião pessoal é que a definição de natureza militar é inconstitucional - afirma o advogado. - A intervenção é regulamentada pela constituição e tem natureza cívil. Isso significa que as autoridades militares devem estar submetidas ao poder civil, uma garantia do processo de redemocratização. Não se pode dar essa passo atrás no Brasil do poder militar estar acima do civil. De fato algumas declarações dadas geram uma certa preocupação. Deve haver pleno controle judicial de todas as infrações e ilegalidade praticadas durante a intervenção.

DEFENSORIA RECOMENDA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

No sábado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lançou o Observatório Legislativo, um grupo formado por servidores que também vai fiscalizar a intervenção federal na Segurança Pública do Rio. Durante a cerimônia, que aconteceu num hotel na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, ele explicou que o objetivo do grupo é coletar e analisar dados referentes à intervenção, realizar estudos, acompanhar indicadores e garantir a transparência das ações.