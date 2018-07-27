OAB faz blitz em aeroportos para orientar passageiros contra abusos

Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Ordem dos Advogados do Brasil executa nesta sexta-feira (27) a segunda edição do ato contra a cobrança ilegal pelo despacho de bagagens. Todas as 27 seccionais da Ordem nos Estados enviaram advogados da Comissão Especial de Defesa do Consumidor aos principais aeroportos para esclarecer os passageiros sobre os direitos que estão sendo violados pelas empresas aéreas e com aval da Anac, segundo afirma o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.

A OAB chama atenção para a ilegalidade que representa a permissão dada pela Anac para as empresas aéreas cobrarem a mais pelo despacho de bagagens, disse Lamachia. A agência reguladora da aviação civil deveria defender os interesses da sociedade e fiscalizar o setor aéreo. Mas, o que vemos, é a agência atuando em favor das empresas e contra os consumidores.

Em nota, a Anac informou que toda ação feita em prol do consumidor é importante, inclusive fiscalizações sobre o cumprimento dos direitos e deveres dos passageiros que hoje estão compreendidos pela Resolução n° 400/16, tanto que a ação mobilizada nesta sexta-feira só é possível neste cenário em que passageiros sabem claramente por qual serviço estão pagando e o valor.

Além das seccionais, a OAB informa que ganhou apoio da Associação Brasileira de Procons, da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, do Instituto Defesa Coletiva, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e de outras entidades. Segundo a Ordem, 20 entidades apoiam e participam do ato nos aeroportos.

Além dos principais aeroportos, outros estados sediam a blitz também em aeroportos fora das capitais, como Porto Seguro, Barreiras, Vitória da Conquista e Ilhéus, na Bahia; Ipatinga, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas; Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

Em 28 de julho de 2017, a OAB fez a primeira edição do ato. A presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da OAB Nacional, Marié Miranda, disse que a anunciada e prometida redução no preço das passagens nunca veio, da mesma forma melhores condições aos usuários de transportes aéreos.

O serviço de alimentação a bordo, por exemplo, é caríssimo e de péssima qualidade. O consumidor precisa ter a noção exata do quanto é lesado, questiona Marié Miranda.

A Assessoria de Imprensa da OAB/Rio destacou que a iniciativa desta II Blitz nos aeroportos está amparada na campanha Bagagem sem Preço, iniciada em agosto de 2016 pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB.

Desde o ano passado, segundo a OAB, entidades civis de defesa do consumidor se uniram contra imposições estabelecidas pela Anac em sua Resolução 400, que incluiu a cobrança das malas despachadas.

Segundo o Conselho Federal, essa decisão é contrária ao Código Civil, artigos 734 e 742, no que diz respeito à natureza do contrato de transporte de pessoas ao separá-las de suas bagagens, em um mesmo contrato, para efeito de cobrança.

A OAB/Rio informou que está fiscalizando o atendimento preferencial no acesso remoto às aeronaves, questões referentes à bagagem de mão e se são passadas aos passageiros todas as informações sobre a política das empresas para franquia de bagagens, entre outras previsões legais.

Na primeira blitz, realizada em 2017, três companhias aéreas foram autuadas na fiscalização no Rio por não trazerem informações sobre valores no guichê de vendas de passagens.

No Rio, a ação também tem a adesão do Procon Carioca e do Procon Estadual. No Aeroporto Santos Dumont, membros da comissão da Seccional prestam orientação aos passageiros sobre seus direitos como consumidores de passagens aérea.

COM A PALAVRA, A ANAC

A ANAC entende que toda ação feita em prol do consumidor é importante, inclusive fiscalizações sobre o cumprimento dos direitos e deveres dos passageiros (que hoje estão compreendidos pela Resolução n° 400/16), tanto que a ação mobilizada nesta sexta-feira só é possível neste cenário  em que passageiros sabem claramente por qual serviço estão pagando e o valor. 

A desregulamentação da franquia de bagagem proposta pela ANAC aproximou o país do que é praticado na maior parte do mundo, implementando as práticas regulatórias internacionais mais avançadas.

Dentre os principais objetivos da norma, por exemplo, está possibilitar a oferta de mais opções de serviços e preços para a escolha do passageiro de maneira a melhor atender suas preferências e disposições de pagamento a cada viagem.

Com esses benefícios, a Agência entende que a alteração da norma prejudicaria a milhões de brasileiros que hoje já não despacham bagagem e podem adquirir conforme suas necessidades e de forma transparente. Antes, todos os passageiros pagavam pelo despacho de suas bagagens, pois o valor estava embutido no preço total do bilhete aéreo.