José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES, comunicou a manutenção dos valores da anuidade para 2020 nesta sexta-feira Crédito: Assessoria de Comunicação/OAB-ES/Divulgação

Your browser does not support the audio element. OAB-ES não vai reajustar valor da anuidade de advogados em 2020

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES) anunciou nesta sexta-feira (29), conforme antecipou o colunista Leonel Ximenes na quinta-feira (28) , que não vai reajustar a anuidade dos advogados em 2020. A proposta da diretoria da Ordem, de congelamento dos valores, foi discutida na reunião do Conselho Seccional na manhã desta sexta-feira (29). O texto foi aprovado por unanimidade. Mais de 22 mil advogados serão beneficiados no Estado com a decisão.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, adiantou que a medida só é possível devido ao reequilíbrio das contas da entidade, inciado em janeiro deste ano.

"Encontramos um caixa com apenas R$ 126 mil e vamos terminar o ano com aproximadamente 10 vezes esse valor. Foi um ano duro, de economia, mas agora podemos dividir com toda a advocacia o resultado desse trabalho", ressaltou.

Os valores da anuidade variam de R$ 548,34, para advogados em início de carreira, a R$ 843,60, para advogados com mais de 5 anos de profissão.

Rizk salientou que em 2020 a Ordem deixará de imprimir os carnês da anuidade, o que também provocará um importante corte de gastos. Os boletos estarão disponíveis no site da OAB.