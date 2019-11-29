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Congelamento

OAB-ES não vai reajustar valor da anuidade de advogados em 2020

Medida impacta diretamente nos 22 mil profissionais registrados na Ordem no Espírito Santo. Os valores variam de R$ 548,34, para advogados em início de carreira, a R$ 843,60, para profissionais com mais de cinco anos de profissão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 13:19

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 13:19

José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES, comunicou a manutenção dos valores da anuidade para 2020 nesta sexta-feira  Crédito: Assessoria de Comunicação/OAB-ES/Divulgação
OAB-ES não vai reajustar valor da anuidade de advogados em 2020
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES) anunciou nesta sexta-feira (29), conforme antecipou o colunista Leonel Ximenes na quinta-feira (28), que não vai reajustar a anuidade dos advogados em 2020. A proposta da diretoria da Ordem, de congelamento dos valores, foi discutida na reunião do Conselho Seccional na manhã desta sexta-feira (29). O texto foi aprovado por unanimidade. Mais de 22 mil advogados serão beneficiados no Estado com a decisão.
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, adiantou que a medida só é possível devido ao reequilíbrio das contas da entidade, inciado em janeiro deste ano.

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"Encontramos um caixa com apenas R$ 126 mil e vamos terminar o ano com aproximadamente 10 vezes esse valor. Foi um ano duro, de economia, mas agora podemos dividir com toda a advocacia o resultado desse trabalho", ressaltou.
Os valores da anuidade variam de R$ 548,34, para advogados em início de carreira, a R$ 843,60, para advogados com mais de 5 anos de profissão.
Rizk salientou que em 2020 a Ordem deixará de imprimir os carnês da anuidade, o que também provocará um importante corte de gastos. Os boletos estarão disponíveis no site da OAB.
"Colocamos esse aviso em nosso site desde julho, para os advogados não serem surpresados. Vivemos uma era em que a advocacia exige eficiência na gestão, e nossa missão é encontrar e avaliar saídas inteligentes, mais econômicas. O fim do carnê tem ainda uma questão ecológica, de economia de papel", explicou.

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