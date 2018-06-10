O resultado das manifestações em análises

O fenômeno de 2013 é relativamente recente e possibilita várias leituras. Leia a seguir quatro artigos de jornalistas e de professores sobre as manifestações de cinco anos atrás:

2013, tão confuso, ainda está entre nós

Carol Rodrigues, editora de Opinião

2013 foi uma fagulha. Por algum momento naquele distante junho, a esperança se concretizou na mobilização popular de dimensões nunca vistas no país. Talvez inspirados pelos ecos ainda recentes das primaveras de 2011 e pelo movimento Occupy globalmente disseminado no mesmo ano, quando ainda não se tinha a dimensão de como esses arrebatamentos terminariam em pura frustração.

Foi como se o Brasil também mergulhasse nesse zeitgeist transformador do início da década. Como não se encantar? Cem mil pessoas nas ruas de Vitória. Mais de um milhão pelo Brasil. Finalmente estávamos politizados, conscientes da própria cidadania. Colocando o interesse comum acima das próprias veleidades... Opa. Ali mesmo, nas tais jornadas de junho, dissolvidos em pautas genéricas e desencontradas, apareceram então os primeiros sinais de que não estávamos todos seguindo a mesma canção. O que é justo, justíssimo... Quando não se colocam democracia, justiça social e direitos humanos em jogo.

Hoje, em pleno 2018, um anseio quase mórbido pelo autoritarismo é compartilhado sem timidez. 2013, como um sonho de evolução democrática, apagou-se rapidamente. De lá não saíram novas lideranças, não há herdeiros evidentes daquelas primeiras passeatas que exigiam a redução da passagem em várias capitais, originadas em São Paulo. Mas não estaríamos neste 2018, como o conhecemos (e lamentamos), sem 2013. De lá para cá, passou a ser rotina viver aos sobressaltos. O país se dividiu, a hostilidade virou a regra. Passamos a viver um pesadelo digital: cinco anos atrás as redes sociais prometiam o aprimoramento da vivência democrática, o que estamos vendo é exatamente o oposto disso. 2013, tão confuso, ainda está entre nós. E estamos cada vez mais perdidos.

Um saldo em disputa

Rafael Simões, historiador e professor da UVV

As manifestações de junho e julho de 2013 foram um lindo momento de nossa história. Lindo num sentido político bastante concreto. Por um momento, pareceu que os cidadãos negavam a afirmação de Benjamin Constant (1819) de que existiria uma liberdade dos antigos, que consistia na liberdade política, da deliberação dos assuntos públicos de forma coletiva, e uma liberdade dos modernos, que se definia pela liberdade individual.

Nas multifacetadas e multicoloridas manifestações de 2013, os cidadãos desse país pareciam dizer que queriam as duas liberdades, buscavam um controle dos assuntos da vida coletiva e exerciam isso das formas mais livres possíveis, expressando, da maneira que sentiam, as suas demandas.

Um aspecto central das manifestações de 2013, como inúmeras outras que varreram o mundo entre fins de 2010 e meados de 2013, da Islândia à Tunísia, da Espanha ao Iêmen, dos EUA ao Egito, sem esquecer o Brasil, era o questionamento dos poderes políticos e econômicos. Uma crítica à arrogância desses poderes, de seu cinismo, do seu desprezo aos problemas reais da vida real das pessoas reais. Disseram, de inúmeras maneiras, nas mais variadas línguas: CANSAMOS!

Esse é um movimento/momento que ainda não acabou. Estamos vivenciando uma disputa por suas memórias e suas políticas, entre outras, por uma visão, de cunho autoritário, que quer ver nas manifestações um simples desancar da política, que clamava por ordem, e uma outra que percebe naqueles momentos uma crítica à falta de democracia, de participação, de preocupação com os temas que dizem respeito às vidas dos cidadãos, demandando um espaço, cada vez mais amplo, de poder aos cidadãos. As eleições deste ano serão mais um passo nessa disputa.

O gigante sangra há cinco anos

Eduardo Fachetti, editor de Fechamento

Se não há justiça para o povo, que não haja paz para o governo. Há cinco anos, eram esses os dizeres em um cartaz levantado com empolgação por estudantes com uniforme de escola pública que somavam-se às milhares de pessoas que, numa Reta da Penha superlotada, protestavam contra tudo que julgavam estar errado naquele Brasil de 2013.

Naquela noite histórica em que as ruas da Capital e a Terceira Ponte foram tomadas pelo povo pairava no ar a sensação que, enfim, o gigante acordara e que os políticos envolvidos em maracutaias seriam banidos da vida pública. Mas a esperança ficou pelo caminho, rouca de tanto gritar, e bandeiras que prometiam forçar uma virada de página na História (não reeleger corruptos, não aceitar passivamente superfaturamentos, cobrança pelo fim dos privilégios políticos) foram, elas sim, viradas do avesso por novos escândalos.

De lá para cá, o país reelegeu a primeira mulher presidente da República e as ruas colaboraram para sua deposição numa trama chamada por uns de golpe e por outros de ponte para o futuro. Houve a euforia por ser o país-sede de uma Copa do Mundo e o trauma dos 7 a 1. A reputação de Aécio Neves virou pó e Lula foi preso. Mas no que diz respeito à imagem ilibada que se espera enxergar no Palácio do Planalto, o Brasil trocou seis por meia dúzia.

Os escândalos se reproduziram, a Esplanada dos Ministérios foi tomada por comparsas do ex-vice decorativo e as viúvas da ditadura perderam a vergonha de mostrar as caras. Hoje é possível notar um país em que os estudantes não conquistaram a justiça que esperavam e onde não só o governo perdeu a paz. Há cinco anos o gigante acordou e expôs suas feridas para o mundo ver. Só que, desde então, não encontrou um elixir que lhe aliviasse as dores.

O levante de junho e o pemedebismo

Marcos Ramos, professor e escritor

Para compreender o significado das manifestações de junho de 2013 é imprescindível lidar com o conceito de "pemedebismo". O termo, cunhado pelo filósofo Marcos Nobre, transforma em metáfora o PMBD (atual MDB), a fim de demonstrar como a sigla se mantém sempre no poder, independentemente de quem vença as eleições  da formação dos blocos de governo de Fernando Henrique Cardoso até os dias de hoje. E quando foi preciso, para se manter no poder, mudou as regras do jogo  aconteceu na aprovação da ementa que permitiu a reeleição de FHC em 1998, aconteceu com o impeachment de Dilma em 2016. Em suma, estamos falando de um arranjo político de oligarquias que está incrustado na estrutura política do país.

As manifestações só eclodiram em 2013 em função da tomada de uma consciência trágica. Vejamos: os anos de governo Lula que precederam as manifestações provocaram um sentimento de satisfação social, em 2009, o presidente tinha 85% de aprovação, havia superado uma crise internacional e aliava crescimento econômico e diminuição das diferenças sociais. Em outras palavras, Lula orquestrava interesses antagônicos, agradando ao mercado financeiro e se dirigindo às demandas sociais representadas pelos movimentos de minoria. Em suma, um governo de conciliações.