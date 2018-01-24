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O que pode acontecer no julgamento de Lula no TRF-4?

A decisão dos desembargadores não deverá determinar, de imediato, as consequências para o ex-presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 02:37

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 02:37

O julgamento do recurso do ex-presidente Lula (PT), nesta quarta-feira (24), pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) não deverá determinar, de imediato, o que acontecerá com o petista nas esferas eleitoral e criminal.
O Tribunal julgará o recurso apresentado pela defesa de Lula contra a condenação a nove anos e seis meses de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP) determinada pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara de Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal.
Confira o que pode ocorrer com o petista

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