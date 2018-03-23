O que pode acontecer com Lula após 'fôlego' dado pelo STF

Ex-presidente Lula Crédito: Fernando Madeira

O Supremo Tribunal Federal (STF) não terminou a análise do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, mas decidiu que o petista não pode ser preso até a conclusão do julgamento, que só será retomado depois da Páscoa.

A decisão do Supremo, no entanto, não muda a agenda do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O julgamento do embargo de declaração do ex-presidente, último recurso na 2ª instância no caso do triplex do Guarujá (SP), está mantido para a próxima segunda-feira (26), às 13h30.

Em janeiro, o mesmo tribunal confirmou a condenação de Lula e aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá.

Saiba o que pode acontecer com Lula:

NO CAMPO JURÍDICO

Lula pode ser preso se o TRF-4 negar o recurso na segunda-feira?

Não. O ex-presidente está protegido por uma liminar do Supremo Tribunal Federal que impede a prisão até o fim do julgamento do habeas corpus, o que está marcado para o dia 4 de abril.

O que foi julgado na quinta-feira no Supremo?

Foi julgada uma questão preliminar: se era cabível ou não julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Para o relator Edson Fachin, o Supremo não deveria nem analisar o habeas corpus porque contraria uma alínea da Constituição. No entanto, por sete votos a quatro, a Corte decidiu julgar o habeas corpus.

A decisão de ontem do Supremo a favor de Lula significa que será concedido o habeas corpus?

Não. Os ministros só analisaram uma questão técnica: se o habeas corpus era o instrumento adequado para o pedido de Lula para não ser preso até o trânsito em julgado do processo, ou seja, após serem esgotados todos os recursos contra a condenação. Eles não julgaram o mérito do pedido do ex-presidente.

Por que o voto da ministra Rosa Weber pode ser decisivo?

Dos 11 ministros da atual composição do Supremo, seis já se manifestaram antes contra a prisão após condenação em segunda instância. Rosa Weber é uma delas. Mas seu voto é visto como chave no julgamento porque ela costuma respeitar o entendimento vigente quando analisa um caso específico. Na análise preliminar - se o pedido da defesa de Lula pode ser julgado ou deve ser rejeitado sem sequer ser analisado -, ela se posicionou a favor do julgamento, mas voltou a ressaltar o respeito ao princípio da colegialidade.

O que acontece se o TRF-4 negar o recurso de Lula na segunda-feira (26)?

Se o tribunal manter a condenação, o juiz Sérgio Moro vai precisar esperar o julgamento do habeas corpus no Supremo para expedir ordem de prisão. E ele só poderá fazer isso caso Lula não obtenha o habeas corpus.

Qual a interpretação hoje no Supremo sobre a prisão logo após a condenação em segunda instância?

Pela interpretação vigente no STF, a prisão depois da condenação em segunda instância não é obrigatória. Deve ser decidida de acordo com o caso específico. Esse entendimento, no entanto, pode mudar, quando o mérito do tema voltar a plenário.

O petista ainda pode recorrer a outras instâncias superiores do Judiciário?

Sim. Mas não para evitar a prisão. Para ser solto, depois que o TRF-4 julgar o recurso, se ele for negado, a defesa poderá apresentar um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que serve para apontar decisões ou atos do processo que violem princípios como os da ampla defesa e outros.

No STJ, o ministro Félix Fischer, relator da Lava Jato, vai examinar o eventual recurso. Caso o pedido seja negado, a defesa poderá voltar a apelar para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão do Supremo sobre habeas corpus de Lula tem repercussão geral?

Não. A decisão se restringe ao caso do ex-presidente. Uma eventual repercussão geral acontecerá caso o Supremo paute o mérito da prisão em segunda instância, ainda sem data para ir a plenário.

NO CAMPO POLÍTICO

Lula ainda poderá concorrer à Presidência da República?

Depende. Pela Lei da Ficha Limpa, uma condenação de um órgão colegiado, como o TRF-4, torna o candidato inelegível. Mas ainda há recursos que podem permitir a candidatura de Lula. Mesmo que a condenação seja mantida pelo TRF-4, o ex-presidente ainda pode recorrer ao STJ e ao STF para tentar obter uma liminar e manter a candidatura. Nesse caso, vai depender muito do juiz que for analisar o caso. Ou seja, ainda não dá para saber se ele será ou não candidato.

Qual o prazo para registro de candidaturas?

O prazo final para registro de candidaturas é 15 de agosto.

Lula pode tentar registrar a candidatura, mesmo inelegível, enquanto couber recurso?

Mesmo que Lula esteja inelegível, isso não o impede de solicitar o registro de candidatura. E a Lei Eleitoral diz que, com a solicitação do pedido de candidatura, o candidato está autorizado a realizar atos de campanha até a decisão definitiva sobre o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Podemos, então, ter uma campanha de Lula com ele preso?

Sim. Nessa hipótese, Lula estaria discutindo sua elegibilidade na Justiça eleitoral. Mas a Lei Eleitoral estabelece que os partidos políticos têm até 20 dias antes das eleições para substituir as suas candidaturas. Caso o STF entenda que Lula está inelegível, o PT não poderia mais substituí-lo após 17 de setembro e aí seria excluído da eleição.

O que aconteceria se uma eventual impugnação da candidatura saísse depois das eleições, com Lula sendo eleito?