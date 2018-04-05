O que acontece após a decisão do Supremo sobre Lula?

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O fim do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula (PT) no Supremo Tribunal Federal (STF) provoca repercussões, principalmente, na vida do próprio petista e gera dúvidas sobre as pretensões eleitorais do partido, sobre o futuro da Lava Jato e sobre qual será o paradigma adotado pela Justiça brasileira ao condenar outros criminosos.

A GAZETA consultou advogados e professores de Direito para entender algumas das principais consequências. A mais objetiva delas é: com o habeas corpus negado, o ex-presidente da República pode ser preso a qualquer momento.

Se o habeas corpus fosse concedido, os efeitos dele seriam imediatos, sem necessidade de cumprimento de prazos ou publicação formal de acórdão. Sendo negado, o rito é o mesmo, diz o advogado criminalista Rivelino Amaral.

Ele (Sérgio Moro) poderá executar a prisão de Lula ainda amanhã (hoje) e pode fazer uso da força da Polícia Federal para isso, destacou. Para o advogado, bastaria a troca de comunicações eletrônicas, instantâneas.

Já o advogado Adib Abdouni, de São Paulo, diz que para a ordem de prisão bastaria que o juiz responsável pela condenação na primeira instância, Sérgio Moro, tome conhecimento, por qualquer meio, da negativa do habeas corpus.

Negado o habeas corpus, o juiz Sérgio Moro pode, a qualquer momento, emitir o mandado de prisão. Pode fazer amanhã (hoje) mesmo, afirmou criminalista e constitucionalista.

ELEIÇÕES

O julgamento do habeas corpus não guarda relação com a possibilidade eleitoral de Lula. Mesmo preso, ele pode ser inscrito como candidato. No entanto, ele já foi condenado em segunda instância. E a condenação colegiada faz o candidato ser enquadrado na lei da Ficha Limpa.

O fato de ele estar preso ou não é irrelevante. Mesmo preso poderá solicitar o registro de candidatura. Mas o registro da candidatura, em tese, vai ser negado, disse o advogado Marcelo Abelha, ex-juiz eleitoral.

REPERCUSSÃO

O STF analisou estritamente o habeas corpus de Lula. Os ministros não rediscutiram a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, tese admitida pela Suprema Corte desde 2016. O advogado Jovacy Peter Filho afirma que a decisão no caso de Lula não tem repercussão geral. Cada ministro pode decidir caso a caso, conforme o próprio entendimento.

Análise

Decisão sem repercussão geral

Possivelmente, o julgamento não alterou o entendimento sobre a prisão em segunda instância, pois nem o relator, ministro Edson Fachin, nem a ministra Rosa Weber entraram no mérito da execução provisória da pena. Ambos se limitaram a julgar o habeas corpus (HC) do ex-presidente, que tem como objetivo questionar se a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi legal ou não. O STJ indeferiu o HC sem entrar no mérito por considerar que não havia risco para a liberdade de Lula. Eles poderiam ter aproveitado este julgamento para discutir sobre a prisão em segunda instância, já que o mesmo tema é objeto de duas ações declaratórias que estão em andamento e ainda não foram votadas pelo Supremo Tribunal Federal. Caso isso fosse feito, poderia ter um efeito de repercussão geral sobre o assunto, mas não aconteceu.

Jovacy Peter

Filho Professor de Direito Penal e advogado criminalista

Análise

Mesmo preso, Lula pode pedir registro

A inelegibilidade foi instalada quando o ex-presidente foi condenado em segunda instância pelo TRF-4. Automaticamente incidiu a regra da Ficha Limpa, mas isso só vai poder ser visto, reconhecido, quando ele pedir a candidatura. O fato de ele estar preso ou não é irrelevante. Mesmo preso, poderá solicitar o registro. Mas o registro, em tese, será negado. Sendo negado a ele o direito de se candidatar, por conta de incidência da Ficha Limpa, ele pode tentar uma liminar. A defesa pode alegar, por exemplo, que esse processo penal envolve um crime, não envolve uma discussão eleitoral. E aí pontuar que não poderia sofrer os efeitos eleitorais em um processo em que não se discute os efeitos eleitorais. Mas não é provável que consiga uma liminar.

Marcelo Abelha

Advogado eleitoral e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)

Análise

Lula pode ser preso a qualquer momento

Após o julgamento, a presidente do Superior Tribunal Federal (STF) ministra Cármen Lúcia, proclama o resultado e o comunica imediatamente, por meio eletrônico, ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e ao TRF-4, suspendendo assim os efeitos da liminar, que dava ao ex-presidente Lula a garantia de liberdade. A liminar deixa de existir e passa a vigorar a decisão do mérito do habeas corpus. O TRF-4 comunica o resultado ao juiz Sérgio Moro que, por ser o juiz de primeiro grau, é quem executa a prisão. Ele poderá executar a prisão de Lula ainda hoje e pode fazer uso da força da Polícia Federal para isso. Ele já se manifestou publicamente dizendo que daria a Lula um prazo para que ele se apresente para cumprir a ordem. A decisão do STF fortalece muito o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato.

Rivelino Amaral

Diretor da OAB e professor de Direito penal e de processo penal

Análise

TRF-4 e Sérgio Moro podem ser cautelosos

Confirmada a decisão de negar o habeas corpus ao ex-presidente, cessam os efeitos daquela liminar concedida pelo STF, que tinha efeito até o dia 4, de congelar a possibilidade de prisão. Com isso, a qualquer momento, o TRF-4 pode tomar uma decisão. O próprio juiz federal Sérgio Moro, ao tomar ciência da negativa do habeas corpus, pode expedir um mandado de prisão e mandar executar provisoriamente a sentença. Sérgio Moro pode decretar a prisão a qualquer momento. Pode fazer amanhã (hoje) mesmo, nas primeiras horas do dia. Não há necessidade de formalidades, como publicação de acórdão. Mas a cautela do TRF-4 e do próprio Moro tem sido grande. A decretação da prisão não seria possível se a defesa apresentasse um recurso à presidência do TRF-4 e o presidente recebesse com efeito suspensivo.

Adib Abdouni

Advogado criminalista e constitucionalista

Análise

Os rumos da Operação Lava Jato

Independentemente do resultado, ainda que Lula conseguisse o habeas corpus, eu não vejo este julgamento como algo que possa fortalecer ou enfraquecer a Lava Jato, pois não estava se discutindo a inocência ou não do ex-presidente e sim se ele poderia permanecer em liberdade até o final do julgamento dos recursos nos tribunais superiores. Isso não significa que ninguém vai deixar de ser julgado ou que processos da Operação Lava Jato seriam anulados, ela prosseguiria normalmente. Vale lembrar que qualquer pessoa que responde a um processo penal pode ser presa desde o início das investigações, desde que presentes os requisitos cautelares, ou seja, quando o investigado atrapalhar a investigação criminal ou der indícios de que poderá se evadir da aplicação da lei.

Cássio Rebouças