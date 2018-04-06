'O pessoal está disposto a deixar Lula aqui dentro'

Crédito: Tonico/Ales

Líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores no Estado, o deputado estadual José Carlos Nunes afirmou que a multidão que se aglomera no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, São Paulo, pode tentar impedir a prisão do ex-presidente Lula.

"O pessoal ouviu o chamado. Está todo mundo aqui. O pessoal está disposto a deixar o Lula aqui dentro", afirmou Nunes. Ele e o presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, estão em São Bernardo acompanhando a movimentação, faltando poucas horas para o fim do prazo dado pelo juiz federal Sérgio Moro para que Lula se entregue à Polícia Federal  no caso, às 17 horas.

Por volta das 15 horas, segundo Nunes, Lula estava reunido com o grupo de advogados para traçar estratégias. Estava definido apenas que ele não se entregaria em Curitiba.

Nunes e Coser chegaram à sede do sindicato por volta das 10 horas. De acordo com o deputado, Lula aparenta tranquilidade e conversou normalmente com os capixabas.