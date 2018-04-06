Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

'O pessoal está disposto a deixar Lula aqui dentro'

Afirmação é do deputado capixaba José Carlos Nunes (PT). Com a movimentação, ele nem almoçou. 'Não dá fome'

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:18
Crédito: Tonico/Ales
Líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa e ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores no Estado, o deputado estadual José Carlos Nunes afirmou que a multidão que se aglomera no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, São Paulo, pode tentar impedir a prisão do ex-presidente Lula.
"O pessoal ouviu o chamado. Está todo mundo aqui. O pessoal está disposto a deixar o Lula aqui dentro", afirmou Nunes. Ele e o presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, estão em São Bernardo acompanhando a movimentação, faltando poucas horas para o fim do prazo dado pelo juiz federal Sérgio Moro para que Lula se entregue à Polícia Federal  no caso, às 17 horas.
Por volta das 15 horas, segundo Nunes, Lula estava reunido com o grupo de advogados para traçar estratégias. Estava definido apenas que ele não se entregaria em Curitiba.
Nunes e Coser chegaram à sede do sindicato por volta das 10 horas. De acordo com o deputado, Lula aparenta tranquilidade e conversou normalmente com os capixabas.
A comoção é tão grande que, segundo o parlamentar, ele não almoçou. "Não dá fome, parceiro", cravou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados