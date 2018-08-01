Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2018

Número de eleitores no exterior cresceu 41,37% em quatro anos

TSE atribui o salto no número de eleitores no exterior à cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e a Justiça Eleitoral para o cadastro de brasileiros residentes em outros países

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 17:33
Justiça Eleitoral implantou um aplicativo online em substituição ao documento em papel, substituído a versão impressa do título de eleitor, que era transportada por mala diplomática para chegar aos eleitores Crédito: TSE | Reprodução
O número de eleitores brasileiros no exterior aumentou 41,37%, saltando de 354.184 para 500.727 pessoas nos últimos quatro anos, informou na manhã desta quarta-feira (1), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No mesmo período, a quantidade de jovens de 16 e 17 anos - cujo voto é facultativo - aptos para votar caiu de 1.638.751 pessoas para 1.400.617, uma queda de 14,53%. Os dados fazem parte do perfil do eleitorado brasileiro para as Eleições Gerais 2018, divulgado pelo tribunal eleitoral.
O TSE atribui o salto no número de eleitores no exterior à cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e a Justiça Eleitoral para o cadastro de brasileiros residentes em outros países.
IDADE
Segundo TSE, 147.302.354 brasileiros poderão votar nas próximas eleições, um aumento de 3,14% em relação aos números de 2014, quando 142,8 milhões de brasileiros estavam aptos para votar.
Os 147,3 milhões de eleitores brasileiros estão distribuídos em 5.570 municípios do País e em 171 cidades de 110 países no exterior. A maioria do eleitorado é formado por mulheres: 52,5%.
Ainda de acordo com o tribunal, a faixa etária de 45 a 59 anos é a que apresenta a maior quantidade de eleitores: 35.742.439 pessoas, o equivalente a 24,26% do eleitorado brasileiro. Depois, a faixa etária com o maior número de eleitores é a de 25 a 34 anos, com 31.149.869 pessoas (21,15% dos eleitores).
Enquanto o número de eleitores de 16 e 17 anos diminuiu, a quantidade de brasileiros com mais de 70 anos aptos a votar (cujo voto também é facultativo) aumentou 11,12%, passando de 10,8 milhões para 12 milhões de 2014 pra 2018.
O TSE destacou que projeções do IBGE apontam que a população de 16 e 17 anos diminuiu 7,63% de 2014 pra 2018, o que pode lança luz sobre a queda no número de jovens nessa faixa etária habilitados para votar. O tribunal diz que promoveu campanhas de conscientização para promover a participação de jovens na campanha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados