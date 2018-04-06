Ânsia de Moro de perseguir e punir Lula é uma coisa inconcebível

A presidente do PT declarou ainda que Moro está cometendo uma violência sem precedente na nossa história Crédito: Ricardo Stuckert

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que a ânsia do juiz Sérgio Moro de perseguir e punir o presidente Lula é uma coisa inconcebível. Nesta quinta-feira (5), às 17h50, o juiz mandou prender o ex-presidente, mas deu a ele a oportunidade de se entregar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato.

Hoje é um dos dias mais tristes para a democracia brasileira, disse a senadora em um vídeo veiculado pelo partido. O juiz Sergio Moro de Curitiba, sem esperar sequer o Supremo Tribunal Federal publicar a decisão de ontem, expediu o mandado de prisão do presidente Lula. Ele sequer deixou que esgotassem os recursos no Tribunal Regional Federal, afirmou Gleisi.