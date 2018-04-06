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Gleisi Hoffmann

Ânsia de Moro de perseguir e punir Lula é uma coisa inconcebível

Presidente do PT afirma que juiz da Lava Jato comete ''violência sem precedente na nossa história' ao determinar prisão de Lula

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 01:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 01:52
A presidente do PT declarou ainda que Moro está cometendo uma violência sem precedente na nossa história Crédito: Ricardo Stuckert
A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, afirmou que a ânsia do juiz Sérgio Moro de perseguir e punir o presidente Lula é uma coisa inconcebível. Nesta quinta-feira (5), às 17h50, o juiz mandou prender o ex-presidente, mas deu a ele a oportunidade de se entregar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato.
> Moro determina que Lula se apresente à PF até esta sexta (6)
Hoje é um dos dias mais tristes para a democracia brasileira, disse a senadora em um vídeo veiculado pelo partido. O juiz Sergio Moro de Curitiba, sem esperar sequer o Supremo Tribunal Federal publicar a decisão de ontem, expediu o mandado de prisão do presidente Lula. Ele sequer deixou que esgotassem os recursos no Tribunal Regional Federal, afirmou Gleisi.
A presidente do PT declarou ainda que Moro está cometendo uma violência sem precedente na nossa história e que o Brasil será exposto no cenário internacional por causa da decisão do magistrado.

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