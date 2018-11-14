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Segurança

Novo secretário quer integração com a PF no combate ao crime

Roberto Sá afirmou que irá buscar uma relação mais próxima com a Polícia Federal (PF) para traçar novas estratégias no combate à violência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 11:59

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 11:59

Roberto Sá - É delegado da Polícia Federal. Iniciou a carreira policial na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 1983, como cadete Crédito: Agência Brasil/Fernando Frazão
O ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e delegado Federal Roberto Sá, que será o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo a partir do próximo ano, afirmou que o setor de inteligência será o carro-chefe das ações do governo contra a criminalidade.
Roberto Sá afirmou que irá buscar uma relação mais próxima com a Polícia Federal (PF) para traçar novas estratégias no combate à violência.
Sá afirmou, ainda, que o bom policial deve ser sempre protegido e acompanhado pelo Estado, inclusive, se preciso for, nos tribunais. No entanto, no entendimento de Sá, a legislação atual que delimita a ação em legítima defesa já é adequada e não carece de alterações.
RELAÇÃO COM A POLÍCIA FEDERAL
A área de inteligência necessariamente será potencializada, será um carro-chefe. E não só entre Polícia Civil e Polícia Militar. Sou oriundo da Polícia Federal, o superintendente atual é meu amigo. Vamos integrar a inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Abin, todo órgão que puder produzir. As informações vão ser tratadas como análise de risco.
ARTICULAÇÃO COM O GOVERNO FEDERAL
Como sou delegado da Polícia Federal, minha relação com a força federal é a melhor possível, e a relação com as outras forças militares é muito boa. Cada um fazendo seu papel, com uma matriz muito clara, é muito fácil trabalhar.
POLÍTICA DE "ABATE"
Eu sou oriundo de tropas especiais. Foram cinco anos no Batalhão Especial (BOPE). Eu conheço cada beco de cada favela do Rio de Janeiro. Há situações que ninguém gostaria de pensar em passar, de dia, de tarde, de madrugada, socorrendo policial, socorrendo morador, socorrendo criminoso. Então, vamos adequar aqui uma política muito dura com o criminoso, mas que atenda aos direitos humanos e que atenda à legislação vigente. A gente tem um norte, que é a nossa legislação. Então, o que a legislação permitir, e acho que já permite, que se atue em legítima defesa, é assim que a gente vai agir.
> Delegado da Polícia Federal será o Secretário de Segurança do ES
A polícia vai ter todo o apoio do governo e da secretaria para trabalhar com dignidade e para se impor junto ao crime, que é o que a sociedade precisa. Mas a gente tem que observar a nossa Constituição e a legislação vigente. Então não adianta ficar estimulando se ele não tiver esse amparo jurídico. É muito importante deixar claro para o policial: aja de acordo com a legislação vigente. Se você estiver certo, o Estado estará ao seu lado o tempo todo. Vai te proteger e vai te acompanhar até o final. Isso é que é o mais importante.
LIGAÇÃO COM O PCC
Eu não tinha conhecimento dessa possível conexão (dos criminosos do Estado com a facção paulista PCC). Contra o crime, todos estaremos juntos. Vou à Polícia Federal oferecer a estrutura da secretaria para trabalharmos juntos e vou pedir ajuda também para que nós, trocando informações, possamos evitar que qualquer tipo de organização de fora venha complicar algo que já é complexo.
MUDANÇAS NA LEI
Nosso Código Penal é da década de 40. E de lá para cá a sociedade mudou, o mundo evoluiu e o crime evoluiu, ficou mais violento. A capacidade de compreensão das pessoas também mudou. A questão de pena para crimes muito violentos, eu considero que precisa ser atualizada. Não me parece razoável, por exemplo, o tráfico de drogas ser considerado um crime hediondo e o tráfico de armas não, quando é muito mais grave. Eu defendo essas adequações.
VALORIZAÇÃO DOS POLICIAIS
"Hoje o que a gente precisa é ter uma política nacional que valorize a figura do policial e que seja mais dura com o criminoso. Eu espero que, juntos, a gente possa fazer um trabalho que dê orgulho para todos os policiais. Que eles cheguem em casa com a certeza do dever cumprido, sendo respeitados e muito bem tratados.
MAIORIDADE PENAL
A maturidade chegou mais cedo. Um jovem de 18 anos na década de 40 tinha uma compreensão. Hoje, um jovem de 16, talvez de 15, tem mais maturidade e compreensão das atitudes que toma, dos atos, que os de 18 de outra época. É um critério que está sendo mantido e que poderia ser relativizado ou revisto.
> Vitor Vogas: Novo Secretário de Segurança contra liberação de armas
PROGRESSÃO DE PENA
Não dá para tratar da mesma forma quem comete um latrocínio, quem comete um estupro, um feminicídio, crimes muito bárbaros contra a vida. Não podemos aceitar que tenham uma progressão de pena como a de outros crimes. Temos essa necessidade de readequar alguns aspectos da legislação. Em alguns pontos, ela é muito boa e muito avançada, mas em alguns aspectos é preciso ter um sinal para o criminoso entender que o crime não compensa. Ele não pode achar que compensa.
 
MIGRAÇÃO DE POLÍTICAS
O Espírito Santo é outro Estado, uma outra realidade. Conhecendo mais agora, a partir de janeiro, vai ser possível verificar se alguma coisa estruturante que foi feita no Rio de Janeiro pode ser aplicada aqui. Não existe vaidade. Se tudo estiver caminhando bem, a gente só vai manter e aperfeiçoar. Agora é possível que, conhecendo mais profundamente, eu perceba que posso trazer alguma coisa que foi feita lá. Mas são realidades diferentes, não dá para trazer como uma receita de bolo.
> Roberto Sá promete política dura contra crime organizado
UPP
Se nós não tivermos a necessidade de ter uma unidade policial com presença 24 horas dentro de determinada região como controle de criminalidade, isso não precisa ser pensado assim. A gente tem estratégias de prevenção intersetoriais, transversais, que o governo adotou através do Estado Presente. Esse é o caminho inicial. Envolver toda a sociedade, outros poderes, outros segmentos do próprio Poder Executivo para trabalhar políticas preventivas para que não tenha a necessidade de um extremo repressivo.

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