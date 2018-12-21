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Futuro governo

Novo secretariado vai debater corte de custeio na próxima segunda

Governador eleito, Renato Casagrande vai reunir a equipe na véspera do Natal e apontar diretrizes para a semana anterior às posses

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 19:47
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) vai reunir os membros de sua equipe pela primeira vez na manhã da próxima segunda-feira (24) para uma reunião de trabalho. No encontro, o socialista pretende lançar diretrizes à equipe sobre o que deve ser feito na última semana antes da posse.
O corte de despesas também deverá entrar em discussão. Caberá ao secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti (PSB), apresentar uma proposta de redução de gastos neste encontro da véspera do Natal.
"Acho que o Rogelio já vai trazer uma proposta para nós. Só vou ter isso fechado no início de janeiro, quando encaminho a proposta orçamentária. Na segunda, o Rogelio já deve trazer uma proposta sobre o que vai ser cortado em receita e despesa", comentou Renato Casagrande.
Como A GAZETA publicou nesta sexta, a equipe econômica de Casagrande já apontou que será necessário reduzir as previsões de receita e despesa previstas na peça orçamentária para 2019, elaborada pelo atual governo.

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