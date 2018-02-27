Novo presidente do TST diz que nova lei trabalhista será cumprida

João Batista Brito Pereira toma posse como presidente do Tribunal Superior do Trabalho Crédito: Beto Barata | PR

O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Batista Brito Pereira disse ao tomar posse, nesta segunda-feira (26), que a prioridade agora será adequar a nova lei trabalhista à jurisprudência da Justiça do Trabalho. Ele destacou que, no depender dele, a legislação será cumprida.

"Enfrentaremos questões complexas (...). A prioridade agora é implantação da reforma trabalhista na jurisprudência da Justiça do Trabalho. No que depender de mim e acredito, do tribunal, a lei será cumprida, pois vivemos num estado democrático de direito", afirmou o ministro.

No discurso, ele defendeu a unidade nos julgamentos do TST e disse que continuará "construindo pontes" entre os ministros. Ele assumiu a presidência do Tribunal no biênio 2018/2020, no lugar do ministro Ives Gandra Martins Filho.