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Mudanças

Novo governo estuda acabar com o Ministério das Cidades

No desenho proposto, os setores de saneamento e habitação seriam dircionados para a Integração Nacional

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 17:56
O presidente eleito Jair Bolsonaro, participa no Congresso Nacional da sessão solene em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal Crédito: Antônio Cruz | Agência Brasil
O novo governo estuda acabar com o Ministério das Cidades e dividir as áreas de responsabilidade do órgão entre outras pastas. De acordo com último desenho ministerial em formatação, os setores de habitação e saneamento seriam direcionados ao Ministério da Integração Nacional. Já a parte de infraestrutura urbana, que trata também de mobilidade, ficaria com o Ministério de Infraestrutura - função exercida atualmente pelo Ministério dos Transportes, que abriga os segmentos de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e aviação civil. A medida faz parte da promessa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, em reduzir o número de Ministérios.
O general da reserva, Jamil Megib é cotado para assumir o Ministério de Infraestrutura. Ele tem familiaridade com a área. Foi um dos coordenadores dos trabalhos para os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo.
O Ministério das Cidades foi criado em 2003 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atendendo ao pleito de movimentos sociais. Ao Ministério compete definir as diretrizes das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito. A pasta é responsável pela articulação dos programas entre estados, municípios, organizações não governamentais e Caixa Econômica Federal, que opera os recursos.
> Bolsonaro anuncia general para Secretaria de Governo

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