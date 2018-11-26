O novo governo estuda acabar com o Ministério das Cidades e dividir as áreas de responsabilidade do órgão entre outras pastas. De acordo com último desenho ministerial em formatação, os setores de habitação e saneamento seriam direcionados ao Ministério da Integração Nacional. Já a parte de infraestrutura urbana, que trata também de mobilidade, ficaria com o Ministério de Infraestrutura - função exercida atualmente pelo Ministério dos Transportes, que abriga os segmentos de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e aviação civil. A medida faz parte da promessa do presidente eleito, Jair Bolsonaro, em reduzir o número de Ministérios.