Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futuro governo

Novo edital para Hospital Geral de Cariacica vai atrasar obra

Projeto deverá passar por análise da Caixa. Obra tinha início previsto para o primeiro semestre de 2019

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 19:48
Área onde será construído o Hospital Geral de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O governador eleito Renato Casagrande (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (21), que vai anular o edital lançado em outubro pelo atual governo para a construção do Hospital Geral de Cariacica. Será necessário refazê-lo. Com novos prazos para produção e lançamento do novo documento, o início da obra, previsto para o primeiro semestre de 2019, será adiado.
Segundo Casagrande, um novo edital é necessário porque há uma emenda da bancada federal capixaba, já liberada pelo governo federal, de R$ 74 milhões para a obra. Para que o recurso possa ser utilizado, a Caixa Econômica Federal deve aprovar o projeto antes de o edital ir para a rua. O projeto, no entanto, não foi submetido à Caixa.
"Na hora que a Caixa aprovar o projeto, eu terei que publicar um novo edital. Então, esse edital (já lançado) não terá vigência. Tem que ser anulado e publicado outro", afirmou o governador eleito, durante o anúncio de mais quatro membros do seu primeiro escalão nesta sexta.
O novo governo, contudo, ainda espera começar a obra no primeiro semestre. Porém avisa que a etapa extra de avaliação da Caixa e o relançamento do edital tomarão um tempo que deverá influenciar nos prazos. A previsão é de que a obra dure quatro anos.
"Vai atrasar. O governo publicou o edital porque imaginou que, se mandasse o projeto para a Caixa, poderia não dar tempo de publicar o edital. Com esse tempo que perdemos, para avaliação da Caixa, de dois meses, vai atrasar", afirmou.
A obra do Hospital Geral de Cariacica deve custar, ao todo, R$ 280 milhões.
DINHEIRO GARANTIDO
A Caixa já havia informado para A Gazeta que os R$ 74 milhões estão garantidos. Ou seja, não há risco de o Estado ficar sem o recurso para a obra do hospital.
O governo do Estado foi acionado para se manifestar sobre as declarações de Casagrande, mas ainda não houve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados