Novo edital para Hospital Geral de Cariacica vai atrasar obra

Área onde será construído o Hospital Geral de Cariacica Crédito: Fernando Madeira

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) afirmou, nesta sexta-feira (21), que vai anular o edital lançado em outubro pelo atual governo para a construção do Hospital Geral de Cariacica. Será necessário refazê-lo. Com novos prazos para produção e lançamento do novo documento, o início da obra, previsto para o primeiro semestre de 2019, será adiado.

Segundo Casagrande, um novo edital é necessário porque há uma emenda da bancada federal capixaba, já liberada pelo governo federal, de R$ 74 milhões para a obra. Para que o recurso possa ser utilizado, a Caixa Econômica Federal deve aprovar o projeto antes de o edital ir para a rua. O projeto, no entanto, não foi submetido à Caixa.

"Na hora que a Caixa aprovar o projeto, eu terei que publicar um novo edital. Então, esse edital (já lançado) não terá vigência. Tem que ser anulado e publicado outro", afirmou o governador eleito, durante o anúncio de mais quatro membros do seu primeiro escalão nesta sexta.

O novo governo, contudo, ainda espera começar a obra no primeiro semestre. Porém avisa que a etapa extra de avaliação da Caixa e o relançamento do edital tomarão um tempo que deverá influenciar nos prazos. A previsão é de que a obra dure quatro anos.

"Vai atrasar. O governo publicou o edital porque imaginou que, se mandasse o projeto para a Caixa, poderia não dar tempo de publicar o edital. Com esse tempo que perdemos, para avaliação da Caixa, de dois meses, vai atrasar", afirmou.

A obra do Hospital Geral de Cariacica deve custar, ao todo, R$ 280 milhões.

DINHEIRO GARANTIDO

A Caixa já havia informado para A Gazeta que os R$ 74 milhões estão garantidos. Ou seja, não há risco de o Estado ficar sem o recurso para a obra do hospital.