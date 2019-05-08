Novo decreto facilita acesso a munição e transporte de armas de fogo para caçadores, atiradores esportivos, colecionadores e praças militares Crédito: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (7), um decreto que facilita o acesso a munição e o transporte de armas de fogo para atiradores esportivos,caçadores e colecionadores. O documento também dá posse automática a praças das Forças Armadas com mais de 10 anos de serviço.

O acesso à munição para essas categorias será ampliado de 50 cartuchos para 1 mil. Segundo o governo, a regulamentação também vai alterar o conceito de residência previsto na legislação anterior. O porte da arma passaria a valer em toda a extensão da área particular em que resida o titular do registro da arma. "Inclusive quando se tratar de imóvel rural, âmbito no qual o cidadão estará livre para a defesa de sua propriedade e de sua família contra agressão", diz um texto sobre o decreto divulgado pelo governo.

Segundo o presidente, o texto levou cerca de dois meses até chegar em sua versão final. Bolsonaro ressaltou que "ninguém está liberando caça no Brasil", e que mudanças nas regras para caça de animais no País teria de passar pelo Congresso.

"Esse nosso decreto não é um projeto de segurança publica. É algo, no nosso entendimento, até mais importante do que isso", disse o presidente, em seu discurso."Fomos no limite da lei. O que a lei abria oportunidade para nós, fomos no limite."

Durante a cerimônia de assinatura do decreto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou que a Câmara dos Deputados pode colocar em votação nesta semana um projeto de lei que trata sobre o porte de arma em propriedade rural. O autor do projeto, deputado Afonso Hamm (PP-RS), disse ao Broadcast,serviço de cobertura em tempo real do Grupo Estado, que a matéria pode ir ao plenário ainda nesta terça-feira.

"É um projeto que está avançado e bem equilibrado. Já foi aprovado por duas comissões da Câmara", disse. O projeto não está na pauta do dia, mas pode ser incluído.