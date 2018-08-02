Novo conselheiro do Tribunal de Contas será escolhido na terça-feira

Sessão para escolha do conselheiro será realizada na Assembleia Legislativa Crédito: Marcelo Prest

A Assembleia Legislativa escolhe na próxima terça-feira (07), às 15h, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Foi publicado nesta quinta-feira (02) o ato com os candidatos considerados aptos para a disputa  todos os sete inscritos - e a definição da data da eleição.

Rodrigo Coelho (PDT), líder do governo Paulo Hartung (MDB) na Casa, é o favorito. Estão no páreo, ainda, o também deputado estadual Dary Pagung (PRP), os auditores de controle externo do TCES Odilson Souza Barbosa Junior, Holdar de Barros Figueira Netto, Alexander Binda Alves e Jaderval Freire Junior e o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva. O deputado. Estão no páreo, ainda, o também deputado estadual Dary Pagung (PRP), os auditores de controle externo do TCES Odilson Souza Barbosa Junior, Holdar de Barros Figueira Netto, Alexander Binda Alves e Jaderval Freire Junior e o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva.

pediu aposentadoria antecipada em meio à ação criminal a que responde no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Há a expectativa da abertura de outra vaga, a do conselheiro afastado Valci Ferreira. A vaga em questão é a do conselheiro José Antônio Pimentel, queantecipada em meio à ação criminal a que responde no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Há a expectativa da abertura de outra vaga, a do conselheiro afastado Valci Ferreira.

Mas o caso está em discussão no TCES após o pedido da Assembleia pela vacância da cadeira. Valci está afastado desde 2007 e preso desde fevereiro após sofrer condenação no STJ, mas ainda não perdeu o cargo porque o processo não transitou em julgado  há um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).

O prazo de inscrições de indicados  tais inscrições somente podem ser feitas por deputados, por bancadas partidárias ou pela Mesa Diretora da Assembleia  foi encerrado no último dia 30. Os sete foram os únicos que constaram na lista publicada no Diário do Legislativo.

Marcelo Santos (PDT), que havia dito não ter interesse na vaga. Nos bastidores, haveria um acordo para que a segunda vaga, a incerta cadeira de Valci, ficasse com Marcelo. O deputado, no entanto, já negou ter interesse também nesse arranjo. O parlamentar está "mergulhado" há tempos, mas no último dia 19 afirmou à reportagem: "Estou focado na minha reeleição". Mas chegou-se a ensaiar outra candidatura, a do deputado estadual, que havia dito não ter interesse na vaga. Nos bastidores, haveria um acordo para que a segunda vaga, a incerta cadeira de Valci, ficasse com Marcelo. O deputado, no entanto, já negou ter interesse também nesse arranjo. O parlamentar está "mergulhado" há tempos, mas no último dia 19 afirmou à reportagem: "Estou focado na minha reeleição".