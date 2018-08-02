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Novo conselheiro do Tribunal de Contas será escolhido na terça-feira

O deputado estadual Rodrigo Coelho (PDT) é o favorito, mas outros seis candidatos estão inscritos

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 19:55
Sessão para escolha do conselheiro será realizada na Assembleia Legislativa Crédito: Marcelo Prest
A Assembleia Legislativa escolhe na próxima terça-feira (07), às 15h, o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Foi publicado nesta quinta-feira (02) o ato com os candidatos considerados aptos para a disputa  todos os sete inscritos - e a definição da data da eleição.
O deputado Rodrigo Coelho (PDT), líder do governo Paulo Hartung (MDB) na Casa, é o favorito. Estão no páreo, ainda, o também deputado estadual Dary Pagung (PRP), os auditores de controle externo do TCES Odilson Souza Barbosa Junior, Holdar de Barros Figueira Netto, Alexander Binda Alves e Jaderval Freire Junior e o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva.
> O que faz o conselheiro do TCES e por que a vaga é tão disputada?
A vaga em questão é a do conselheiro José Antônio Pimentel, que pediu aposentadoria antecipada em meio à ação criminal a que responde no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Há a expectativa da abertura de outra vaga, a do conselheiro afastado Valci Ferreira.
Mas o caso está em discussão no TCES após o pedido da Assembleia pela vacância da cadeira. Valci está afastado desde 2007 e preso desde fevereiro após sofrer condenação no STJ, mas ainda não perdeu o cargo porque o processo não transitou em julgado  há um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF).
O prazo de inscrições de indicados  tais inscrições somente podem ser feitas por deputados, por bancadas partidárias ou pela Mesa Diretora da Assembleia  foi encerrado no último dia 30. Os sete foram os únicos que constaram na lista publicada no Diário do Legislativo.
Mas chegou-se a ensaiar outra candidatura, a do deputado estadual Marcelo Santos (PDT), que havia dito não ter interesse na vaga. Nos bastidores, haveria um acordo para que a segunda vaga, a incerta cadeira de Valci, ficasse com Marcelo. O deputado, no entanto, já negou ter interesse também nesse arranjo. O parlamentar está "mergulhado" há tempos, mas no último dia 19 afirmou à reportagem: "Estou focado na minha reeleição".
Ato da Assembleia que marca sessão para escolha de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Crédito: Reprodução

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