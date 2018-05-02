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Eleições 2018

Novo anuncia que Bernardinho não será candidato ao governo do Rio

Técnico de vôlei será embaixador do partido nas eleições

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 14:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 14:53
Crédito: CBV/ Divulgação - 13/04/2016
O Partido Novo anunciou nesta quarta-feira que o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei Bernardinho não será candidato ao governo do Rio nas eleições deste ano. Após muitos meses de expectativas, ele terá papel de embaixador da legenda na disputa eleitoral.
"Bernardo Rezende decidiu não lançar seu nome como candidato nestas eleições. Todos nós tínhamos a expectativa de contar com seu nome como candidato, mas ao mesmo tempo sabíamos que esta era uma decisão pessoal e que não havia como interferir diretamente", diz a nota divulgada pelo partido nas redes sociais em instantes.
Pelos novos planos, o partido pretende usar o prestígio do premiado jogador e técnico de vôlei para atrair eleitores e impulsionar candidaturas para a Câmara e o Senado.
Ficou definido que ele atuará como "embaixador do Novo". A estreia na nova função será no encontro estadual da legenda no dia 12.
O planejamento prevê ainda que Bernardinho percorrerá 19 estados onde a legenda pretende lançar mais de 400 candidatos, difundindo os princípios e valores do partido, participando de eventos, dando palestras, inspirando os pré-candidatos.
"A grande mudança que o Brasil precisa passa pela renovação do Congresso. É lá que começaremos a mudar as leis que impedem o Brasil e seus estados a avançarem e é lá que promoveremos a reforma do Estado brasileiro. Ninguém melhor que Bernardinho para ser o grande técnico desse time de mais de 400 candidatos", conclui a nota do partido.

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