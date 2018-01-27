Nova geração de magistrados sem farpas e jargões jurídicos

Julgamento do recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF-4

Nos últimos anos, o brasileiro se acostumou a acompanhar as sessões ao vivo do Supremo Tribunal Federal (STF) pela televisão, internet ou por meio das manchetes na abertura dos grandes telejornais, tratando em sua maioria de casos de corrupção.

Na última quarta-feira, porém, a transmissão inédita pela internet de um julgamento da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)  que condenou o ex-presidente Lula (PT) a 12 anos e um mês de prisão  despertou a atenção de especialistas pelo modo claro com que a audiência foi conduzida, sem as famosas farpas entre ministros do STF e jargões jurídicos bastante utilizados pela instância superior e de difícil entendimento.

É uma atitude nova não somente diante da condenação, mas da maneira de se comportar, na comunicação com o público, no raciocínio jurídico, que privilegia as evidências mais simples. Não existe um uso de erudição, explicação de autores e isso facilita a compreensão da população, conta em entrevista para A GAZETA o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Joaquim Falcão.

Para o jurista, a forma de se comunicar dos desembargadores durante a sessão, sem mostrar cultura e exibicionismo, beneficia a democracia.

A democracia é participação, quanto mais o cidadão participar das decisões públicas, mais elas serão legítimas. Não basta somente a participação na eleição, tem que ter participação na compreensão daquilo que afeta a vida de todos e a ética das autoridades afeta a vida de nos todos, destacou.

O professor da FGV disse ainda que uma nova leva de juízes com tais características estariam por vir e que a partir de agora, as transmissões de julgamentos nunca mais serão as mesmas.

O TRF-4 apresentou ao Brasil uma nova maneira de pensar, expressar e construir a Justiça. Provavelmente a maneira de magistrados se comportarem na televisão, na internet e até nos julgamentos sem transmissão nunca mais será a mesma, diz.

Juristas

O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo (OAB-ES), Marcelo Pacheco Machado, também acredita que uma nova leva de juristas, a exemplo dos desembargadores do TRF-4, também estão por vir.

Tem sim uma geração de juízes, procuradores, na Justiça Estadual, uma nova leva de promotores e juízes que é de gente muito competente e capacitada. Que não tem o vício político, não tem o ranço político, porque seu acesso naquele cargo público se deu por critérios meramente objetivos, sem precisar estabelecer relações, contatos e algumas vezes na base da troca de favores para obter aquela posição de destaque e de poder. Se conquista tal posição por questão intelectual e acadêmica, destaca.

Sobre a comparação entre tribunais, o conselheiro acredita que a grande exposição dos ministros do Supremo pode estar influenciando em suas condutas.

Tem surgido um protagonismo exagerado no Supremo no que tange o conteúdo de suas decisões, aliado a uma questão midiática, de transmissão televisiva dos julgamentos, de estarem nos grandes jornais. Esta exposição tem influenciado na alteração da conduta de alguns ministros e decidirem as causas, aponta.

Sobre a utilização de jargões jurídicos em demasia pela Suprema Corte, Machado atribui mais a um conflito de gerações do que por outras causas.