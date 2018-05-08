Nova fase da Lava Jato mira em propina para políticos do PMDB

A nova fase da força-tarefa da Lava-Jato de Curitiba desencadeada na 51ª operação, na manhã desta terça-feira, a Deja Vu, investiga pagamentos de propina de cerca de US$ 56,5 milhões, o equivalente, atualmente, a cerca de R$ 200 milhões para políticos do PMDB e funcionários da Petrobras.

De acordo com o Ministério Público Federal, o dinheiro da propina foi pago num contrato que totaliza mais de US$ 825  o que em valores atualizados é estimado em R$ 3 bilhões. O contrato foi firmado em 2010 pela Petrobras e a construtora Norberto Odebrecht (CNO).

As investigações da força-tarefa apontam que há provas de repasses de cerca de US$ 25 milhões para funcionários da Petrobras, além de outros US$ 31 milhões a intermediários de políticos do PMDB.

Para o procurador da República Roberson Pozzobon, a fase revela um caso em que, "infelizmente", houve o ciclo completo da corrupção:

 Mediante a promessa e o efetivo pagamento de mais de R$ 200 milhões de propina em favor de diversos agentes públicos, operadores financeiros e representantes de partidos políticos, a construtora Odebrecht foi ilicitamente beneficiada antes e durante a execução de um contrato de mais de R$ 3 bilhões com a Petrobras. Os prejuízos para os cofres públicos decorrentes dessas práticas criminosas ilustram bem os efeitos deletérios do capitalismo de cupinchas ou de compadrio  disse Pozzobon.

Pelo menos seis prisões mandados de prisão serão cumpridos - quatro preventivas e duas temporárias - no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. No Rio, as buscas ocorrem na capital, em Paraty, Miguel Pereira e Niterói.

No Rio, há um mandado de prisão para um Sergio Souza Boccaletti, que atuou como engenheiro da Schahin. Em São Paulo, também há uma prisão expedida em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba.

No total, cerca de 80 policiais federais cumprem cumprem 17 mandados de busca e apreensão, destinados a coletar provas sobre crimes de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro, dentre outros delitos.