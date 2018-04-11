Nova divisão de forças políticas para a eleição no Espírito Santo

Crédito: Fernando Madeira - GZ

Com o troca-troca de partidos já finalizado neste último fim de semana, começa agora a se desenhar mais claramente a política de alianças no cenário das eleições estaduais para o governo do Estado.

A divisão de forças entre os pré-candidatos já postos  o ex-governador Renato Casagrande (PSB), a senadora Rose de Freitas (Podemos), o advogado André Moreira (PSOL), e, embora não oficializado, o governador Paulo Hartung (PMDB) , demonstra que os 35 partidos devem definir seus projetos com base nos mais diversos critérios, que não sejam necessariamente as afinidades entre ideias.

A configuração das chapas para disputar a Câmara dos Deputados, a proximidade com o grupo do atual governo  ou não, e a montagem de palanques para os candidatos à Presidência é que serão determinantes para a definição dos grupos.

No time de Paulo Hartung, além da aliança já anunciada entre PMDB e PSDB, é possível que estejam outras 12 legendas. De acordo com o presidente do partido, deputado Lelo Coimbra (PMDB), a maioria delas já está com conversas adiantadas e deu indicativos de que vai optar pelo apoio à reeleição do governador.

O grupo, como um todo, é de fato numeroso, mas composto, em boa parte, por partidos nanicos, que possuem uma ou duas lideranças políticas de musculatura no cenário estadual, como é o caso de PTB, PEN, PTC e PMN, por exemplo.

Com Hartung, há ainda partidos maiores, como PDT e PSD, e o PRB, que embora ainda pequeno nacionalmente, ganhou corpo no Estado justamente neste período da janela partidária, com a chegada dos deputados estaduais Amaro Neto, Erick Musso e Hudson Leal, além do ex-secretário de Estado Rodney Miranda e do secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro.

As forças que compõem o governo e estão em torno dele, que o trazem até aqui, nesses três anos e meio, estão definidas. Não tivemos baixa ou fragmentação. O bloco que faz oposição ao governo é que se fragmentou em dois projetos. Mas daqui em diante, após essas acomodações, há os interesses proporcionais e novas conversas a serem feitas, avaliou Lelo.

De fato, o cenário atual é apenas um indicativo das composições que seriam feitas, e que dependem de novas negociações. Dos grandes grupos em torno das candidaturas majoritárias há ainda muitas contas a serem feitas para a divisão em pernas, ou seja, das coligações para tentar eleger deputados federais, que é o que realmente conta em termos de tempo de televisão e de distribuição do fundo partidário.

O Solidariedade, por exemplo, comandado hoje pelo deputado federal Jorge Silva, é um dos que ainda não deram o indicativo sobre quem deve apoiar, por considerar ter um bom diálogo com todos os pré-candidatos. Ainda estamos no momento de dialogar e fazer contas. Podemos ficar com qualquer um deles, afirmou Jorge Silva.

Já o PSL, agora do deputado Carlos Manato, já indicou que a sua prioridade é fazer palanque para o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e eleger parlamentares. Por isso, é possível que não se posicione na eleição para o governo.

OPOSIÇÃO

Os grupos políticos formados em torno das candidaturas de Casagrande e de Rose de Freitas teriam hoje um tamanho semelhante de aliados. Com o socialista, além do já declarado PPS, há o PCdoB, PSDC e PHS que tendem a fechar pareceria.

A questão ainda está prematura. Os partidos estão se movimentando, estão procurando alojar as pernas mais favoráveis. Hoje temos um quadro, amanhã pode ser outro, comentou o presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.

Rose, por sua vez, mantém boas conversas com a Rede, o Avante e o DEM, agora sob forte influência do deputado estadual Theodorico Ferraço, segundo interlocutores.

No entanto, tudo isso muda se o cenário for embaralhado com o surgimento de uma nova pré-candidatura, ou caso alguns desses grupos optem por uma composição mais à frente, como entre Casagrande e Rose.

ASSEMBLEIA

A bancada estadual também ficou com uma nova configuração, com o fim da janela partidária. As mais significativas foram do PMDB, que passou de 7 para três deputados, e do PRB, que não tinha representação na Assembleia Legislativa, e passou a ter três parlamentares. Agora, há 19 partidos com cadeiras na Casa, sendo que oito tiveram mudanças em suas bancadas.