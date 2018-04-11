Nova divisão de forças políticas para a eleição no Espírito Santo

Com o troca-troca de partidos já finalizado neste último fim de semana, começa agora a se desenhar mais claramente a política de alianças no cenário das eleições estaduais para o governo do Estado.
A divisão de forças entre os pré-candidatos já postos o ex-governador Renato Casagrande (PSB), a senadora Rose de Freitas (Podemos), o advogado André Moreira (PSOL), e, embora não oficializado, o governador Paulo Hartung (PMDB) , demonstra que os 35 partidos devem definir seus projetos com base nos mais diversos critérios, que não sejam necessariamente as afinidades entre ideias.
A configuração das chapas para disputar a Câmara dos Deputados, a proximidade com o grupo do atual governo ou não, e a montagem de palanques para os candidatos à Presidência é que serão determinantes para a definição dos grupos.
No time de Paulo Hartung, além da aliança já anunciada entre PMDB e PSDB, é possível que estejam outras 12 legendas. De acordo com o presidente do partido, deputado Lelo Coimbra (PMDB), a maioria delas já está com conversas adiantadas e deu indicativos de que vai optar pelo apoio à reeleição do governador.
O grupo, como um todo, é de fato numeroso, mas composto, em boa parte, por partidos nanicos, que possuem uma ou duas lideranças políticas de musculatura no cenário estadual, como é o caso de PTB, PEN, PTC e PMN, por exemplo.
Com Hartung, há ainda partidos maiores, como PDT e PSD, e o PRB, que embora ainda pequeno nacionalmente, ganhou corpo no Estado justamente neste período da janela partidária, com a chegada dos deputados estaduais Amaro Neto, Erick Musso e Hudson Leal, além do ex-secretário de Estado Rodney Miranda e do secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro.
As forças que compõem o governo e estão em torno dele, que o trazem até aqui, nesses três anos e meio, estão definidas. Não tivemos baixa ou fragmentação. O bloco que faz oposição ao governo é que se fragmentou em dois projetos. Mas daqui em diante, após essas acomodações, há os interesses proporcionais e novas conversas a serem feitas, avaliou Lelo.
De fato, o cenário atual é apenas um indicativo das composições que seriam feitas, e que dependem de novas negociações. Dos grandes grupos em torno das candidaturas majoritárias há ainda muitas contas a serem feitas para a divisão em pernas, ou seja, das coligações para tentar eleger deputados federais, que é o que realmente conta em termos de tempo de televisão e de distribuição do fundo partidário.
O Solidariedade, por exemplo, comandado hoje pelo deputado federal Jorge Silva, é um dos que ainda não deram o indicativo sobre quem deve apoiar, por considerar ter um bom diálogo com todos os pré-candidatos. Ainda estamos no momento de dialogar e fazer contas. Podemos ficar com qualquer um deles, afirmou Jorge Silva.
Já o PSL, agora do deputado Carlos Manato, já indicou que a sua prioridade é fazer palanque para o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e eleger parlamentares. Por isso, é possível que não se posicione na eleição para o governo.
OPOSIÇÃO
Os grupos políticos formados em torno das candidaturas de Casagrande e de Rose de Freitas teriam hoje um tamanho semelhante de aliados. Com o socialista, além do já declarado PPS, há o PCdoB, PSDC e PHS que tendem a fechar pareceria.
A questão ainda está prematura. Os partidos estão se movimentando, estão procurando alojar as pernas mais favoráveis. Hoje temos um quadro, amanhã pode ser outro, comentou o presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti.
Rose, por sua vez, mantém boas conversas com a Rede, o Avante e o DEM, agora sob forte influência do deputado estadual Theodorico Ferraço, segundo interlocutores.
No entanto, tudo isso muda se o cenário for embaralhado com o surgimento de uma nova pré-candidatura, ou caso alguns desses grupos optem por uma composição mais à frente, como entre Casagrande e Rose.
ASSEMBLEIA
A bancada estadual também ficou com uma nova configuração, com o fim da janela partidária. As mais significativas foram do PMDB, que passou de 7 para três deputados, e do PRB, que não tinha representação na Assembleia Legislativa, e passou a ter três parlamentares. Agora, há 19 partidos com cadeiras na Casa, sendo que oito tiveram mudanças em suas bancadas.
Para Lelo, embora esse resultado não seja positivo, foi algo conduzido com naturalidade. Eles optaram por mudar para ter mais competitividade, ou por conveniência, mas foi um processo conversado. Nas próximas eleições isso deve mudar, acredita.