Nova cirurgia de Bolsonaro tem chance baixa de complicações

A nova cirurgia que Jair Bolsonaro fará em janeiro será mais simples que as anteriores, com baixa possibilidade de complicações. A operação, adiada de dezembro para depois da posse, tem o objetivo de retirar a bolsa de colostomia que o presidente eleito mantém desde setembro, quando sofreu um ataque a faca, e reconstituir o trânsito intestinal.
Especialistas ouvidos pelo GLOBO dizem que, no pior cenário, há um risco, pouco comum, de que a sutura do intestino se rompa na recuperação, o que criaria a necessidade de novo procedimento e outra colostomia. Menos alarmantes, a formação de aderências no intestino e infecções no lugar do corte também são consideradas em quadros desse tipo.
A previsão era que Bolsonaro passasse por uma última cirurgia de intestino no dia 12 de dezembro, a tempo de se recuperar para assumir a Presidência, em 1º de janeiro. Mas exames pré-operatórios feitos na semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, detectaram, segundo boletim médico, uma inflamação do peritônio a membrana que reveste a parede abdominal.
A operação foi remarcada para a segunda quinzena de janeiro, a depender do quadro clínico de Bolsonaro. Nesse tipo de cirurgia, o paciente fica de três a cinco dias internado, e depois mais duas semanas de repouso em casa.
Bolsonaro fez uma colostomia de urgência. A facada furou o intestino, fez vazar fezes na barriga, que causam inflamação do peritônio. Ao voltar para o hospital, agora, os médicos disseram ter detectado uma peritonite. Não convém fechar o intestino em um quadro desse tipo disse Carlos Walter Sobrado, médico e professor de cirurgia do aparelho digestivo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
Segundo Sobrado, esse quadro não é incomum em pessoas que tiveram que colocar uma colostomia de urgência.
Para Fábio Campos, professor da Faculdade de Medicina da USP e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o adiamento da operação pode ter sido também prudência, para não atrasar a posse em caso de problemas.
O risco mais grave é de deiscência da anastomose, que é a sutura do intestino abrir. Depende da expertise do médico e das condições do paciente. Bolsonaro parece estar em ótima condição de saúde, não é idoso nem obeso. Mesmo assim, o risco de deiscência é em torno de 4%. Se acontecer, deve ser feita nova cirurgia, e seria colocada nova colostomia. Mas é algo pouco provável diz Campos.
Depois da cirurgia, há complicações clínicas possíveis, como infecção urinária ou arritmias. Mas, em pacientes com boa condição física, são consideradas raras.
Para viagens internacionais, seria indicado esperar uns dois meses diz Sobrado.