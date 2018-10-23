Notícia sobre valor do abono do governo do Estado é falsa

WhatsApp nesta segunda-feira (22), mas não é oficial. Na última sexta-feira, 19 de outubro, o governador Paulo Hartung (MDB) confirmou que vai conceder abono de fim de ano aos mais de 90 mil servidores, mas ainda não anunciou o valor. É falsa a informação de que o abono dos servidores ativos e inativos do governo do Estado será de R$ 1.400,00. Esta informação tem circulado nonesta segunda-feira (22), mas não é oficial. Na última sexta-feira, 19 de outubro, o governadorconfirmou que vai conceder abono de fim de ano aos mais de 90 mil servidores, mas ainda não anunciou o valor.

A expectativa é que o valor seja divulgado até novembro, para que o recurso extra seja pago junto com o salário de dezembro. A atual gestão informou que ainda analisa o comportamento da arrecadação para definir o valor da gratificação aos funcionários públicos estaduais. Em 2017, foi concedido um abono de fim de ano de R$ 1 mil.

Na notícia falsa que circula pelo WhatsApp, há o mesmo tipo de fonte, foto e layout do Gazeta Online, apesar de a marca não aparecer. No entanto, o Gazeta Online jamais publicou essa matéria.

Gazeta Online, mas as mudanças não são públicas, só aparecem no computador de quem fez a edição. A matéria originalmente, com mesma foto e texto de chamada, na verdade, era sobre o anúncio do abono, mas que não informava os valores. É possível alterar elementos do código HTML das páginas de internet, como a do, mas as mudanças não são públicas, só aparecem no computador de quem fez a edição.