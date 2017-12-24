'Notícia falsa é um sintoma. Polarização política é o problema'

Desde a redemocratização, a política nunca esteve tanto no centro dos debates entre os brasileiros e, consequentemente, estamos vivendo o período em que há o maior consumo de notícias sobre o assunto.

Contudo, não são reportagens assinadas, com fontes identificadas e baseadas em checagem e documentos que estão atingindo uma parcela considerável deste público engajado, e sim links de sites e blogs que estejam de acordo com o pensamento político do leitor, contendo manchetes fortes e informação não verificada.

O crescimento do número de notícias falsas é um fenômeno de massa, já é gravíssimo e tem potencial para surtir efeitos práticos na política, o que fez com que o Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP começasse a se dedicar a um monitoramento permanente do debate político nas redes sociais.

O doutor em Filosofia e cientista político Pablo Ortellado, um dos coordenadores dos estudos, alerta que a responsável pelo problema é a polarização política que atinge milhões de brasileiros e que vai contribuindo para a circulação de notícias falsas na internet. O resultado é a queda da qualidade da informação e do debate público.

Em um monitoramento realizado no mês de junho em cerca de 500 páginas da internet, verificou-se que já são 12 milhões de pessoas polarizadas, que só acompanham notícias do seu campo político, sendo estas não necessariamente verdadeiras.

Como é o monitoramento feito pelo grupo de pesquisa?

Nosso veículo de pesquisa é o Facebook porque ele é muito importante para a informação política no Brasil, mais do que jornais e revistas. Nele, as notícias dos sites são compartilhadas, são sistemas imbricados. Das cerca de 3,5 mil notícias relacionadas à política produzidas em um dia, o Brasil lê e compartilha 200, tendo o Facebook como plataforma. Então, fazemos dois tipos de acompanhamento. Um é das páginas políticas, em que monitoramos as 500 páginas mais relevantes e tudo que elas publicam, tentando identificar padrões, como se organizam, o que estão dizendo. A outra é o Jornalismo. São 120 veículos que a gente monitora toda a publicação todos os dias. São quatro grupos: a grande imprensa nacional, o Jornalismo digital e a imprensa alternativa de esquerda e de direita. A grande novidade são esses dois ecossistemas de imprensa alternativa de esquerda e de direita, que consideramos mais adequado chamar de um campo político antipetista. Então, de acordo com a quantidade de compartilhamentos que os links recebem, é possível fazer análises. O Facebook permite o acesso a essas informações públicas, então conseguimos ter uma ideia do que o Brasil está consumindo.

Por que os brasileiros estão indo às redes sociais para ler sobre política?

O Facebook já é a segunda fonte de informação dos brasileiros, depois da televisão. A penetração da TV ainda é maior, pois atinge cerca de 98% da população, enquanto no Facebook estão cerca de 60%. Mas as pessoas já passam mais tempo nesta rede social do que na televisão. O WhatsApp também já ocupa um espaço de relevância, pois é a segunda rede social mais importante para acessar informações jornalísticas. Mas por ser uma rede privada, ainda não dá para estudá-la. O aumento do consumo de notícias sobre política se deve à alta politização em que a sociedade brasileira se encontra. Desde 2013, está em um nível alto, pois as pessoas estão se mobilizando, discutindo política e indo às ruas. Pesquisas apontam que 15% da população total foi a alguma manifestação de 2013 para cá, o que é um nível alto, existente em poucos países.

Qual tem sido o resultado de tanta informação política circulando e tanta gente lendo?

Vemos uma situação muito polarizada no consumo de notícias e informações políticas no Brasil desde 2014. Medimos que já há 12 milhões de pessoas que já estão polarizadas nas redes sociais, o que significa que elas só leem informações de seu campo político. Isso porque o Facebook não tem uma organização hierárquica das notícias, por horário de publicação, e sim de acordo com suas áreas de interesse. O papel editorial é feito pelo algoritmo. Esses 12 milhões estão mais ou menos distribuídos em 7 milhões no campo antipetista e 5 milhões no campo da esquerda. Tem pouca gente que trafega entre os dois. Então, como as pessoas estão em guerra com o campo adversário, quando veem informação de batalha, que desqualifica o oponente, sejam coxinhas ou petralhas, elas utilizam como munição e compartilham de forma automática. Isso faz com que quando abramos a timeline, ela seja o resultado desse tiroteio, e esteja inundada de informação ruim e de fake news.

O que são as fake news? A maior parte delas é sobre política?

Esse termo surgiu na época da campanha do Trump, nos Estados Unidos. São as notícias produzidas para uso político, e que acabam se difundindo por um motivo político ou econômico. O motivo político é o mais presente no Brasil. As pessoas espalham a notícia porque estão em guerra, porque buscam a hegemonia na interpretação dos fatos e desqualificar o outro lado, e essas matérias confirmam posições apaixonadas que esse eleitor já tem. Já a motivação econômica é explorar esse fenômeno, porque o site faz dinheiro.

Qual é o risco das fake news no ambiente político? Elas são uma ameaça às eleições?

Os riscos são desastrosos. Vamos tomar decisões políticas com base em informações falsas. Fizemos levantamentos na época dos protestos anti-Dilma, e detectamos que essas informações falsas têm ampla aceitação. Um exemplo são as notícias de que Dilma trouxe haitianos para o Brasil para votar nela, ou que Lulinha é dono da Friboi. Isso tem um nível de adesão de 70%, entre um público que é altamente escolarizado. E também ocorre no polo oposto, no campo da esquerda, visto que a notícia de que Moro é filiado ao PSDB foi fortemente compartilhada. Entendo que, assim, divididos, não temos força para impor a agenda da sociedade como fizemos em 2013. Isso só vai enfraquecendo e dobrando a sociedade civil, colocando uma metade contra a outra, numa luta fratricida que até agora só favoreceu a classe política como um todo.

Quanto isso contribui para o acirramento da crise?

Notícia falsa não é um problema, é um sintoma. O problema é a polarização política no país. Ou seja: o problema não está nos sites, e não seria resolvido se tirássemos eles do ar. A questão é que o ambiente está pedindo esse tipo de informação, e o que deve ser feito é desarmar a polarização política, que inclusive não é só no Brasil que está assim.

Como chegamos a este nível de disputa ideológica?

O que vimos depois das manifestações de 2013 foi que velhas e novas forças políticas retomaram o controle da sociedade civil explorando um dos eixos dos protestos: a esquerda se arvorou a campeã dos direitos sociais e a direita, a paladina do combate à corrupção. Ou seja, de um lado, a esquerda da sociedade civil, induzida pelos partidos, foi levada a acreditar que aqueles que se indignavam com a corrupção não passavam de cínicos que, no fundo, só queriam reverter as conquistas sociais do governo Lula. Do outro lado, novas e velhas lideranças políticas faziam os indignados com a corrupção acreditarem que a esquerda era toda ela composta de petistas sem caráter que defendiam a corrupção. Enquanto, na base, a sociedade se polarizava numa guerra despropositada entre os puros e os justos, no topo, a classe política, que é pragmática, respirava aliviada com a sobrevida que tinha conquistado pelo enfraquecimento dos de baixo.

Quem são os produtores dessas fake news e porque eles fazem isso?

A resposta certa ainda não sabemos, isso foi pouco investigado. Sabemos que há alguns centros produtores, mas que são pequenos escritórios, com uma ou duas pessoas produzindo informações que, muitas vezes, têm mais impacto do que um prédio inteiro de jornalistas apurando. Há casos no interior de Minas Gerais, de São Paulo, por exemplo.

E o que isso gera financeiramente?

Cerca de R$ 10 mil, nesta ordem de grandeza, o que leva a crer que não há só motivação econômica. Eles agem principalmente difundindo links, que chegam facilmente a 100 mil compartilhamentos, o que não quer dizer que sejam lidos.

Há também a atuação de perfis falsos e robôs. Qual é a maior ameaça?