Nos EUA, Moro diz que há esperança para empresários que já corromperam

O juiz Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela Lava-Jato, afirmou na noite desta quinta-feira (17) em um evento em Nova York que ha esperanças para empresas investigadas e punidas por atos de corrupção descobertos pela operação. Principal orador do jantar bienal do Cato Institute organização que defende a liberdade , ele afirmou que, após as condenações e delações premiadas, as empresas começam a mudar seus comportamentos.
(Muitas das grandes construtoras investigadas pela Lava-Jato) decidiram reconhecer os erros, assumir o pagamento de multas bilionárias e cooperar com as investigações. Há esperança também para eles disse no evento, onde foi entrevistado por Mart Anastasia OGrady, colunista do Wall Street Journal.
Em seu terceiro evento seguido em Nova York, Moro que foi apresentado pelo presidente do Cato Institute como um herói nacional e alguém que fez a diferença no Brasil , que já são 150 condenados pela Lava-jato. Moro falou no evento no mesmo dia em que a juíza substituta de sua cara determinou a prisão de José Dirceu.
Para uma plateia formada majoritariamente de americanos, Moro explicou a operação e disse que a mobilização das pessoas foi fundamental para que a ação anticorrupção, citando que milhões de pessoa foram às ruas no Brasil, apesar de dizer que não julga pela opinião pública, mas sim pela evidência.
A opinião pública é um remédio forte contra a obstrução da Justiça disse o juiz.
Moro ainda afirmou que a esperança em um futuro melhor está na população. Ele afirmou que a luta contra desvios é um fenômeno mundial, citando os casos recentes de protestos na África do Sul e na Coreia do Sul.
- Não há mais tolerância com a corrupção e isso da esperança - disse o juiz.
Em sua apresentação, o público presente no elegante restaurante Cipriani aplaudiu quando o presidente do Cato Institute, na apresentação de Moro, citou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso. No evento que ocorre a cada dois anos haverá a entrega do prêmio Milton Friedman para o Avanço da Liberdade para as Damas de Branco, grupo de mulheres cubanas que lutam contra a ditadura na ilha.