Nos EUA, Moro diz que há esperança para empresários que já corromperam

Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O juiz Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e responsável pela Lava-Jato, afirmou na noite desta quinta-feira (17) em um evento em Nova York que ha esperanças para empresas investigadas e punidas por atos de corrupção descobertos pela operação. Principal orador do jantar bienal do Cato Institute  organização que defende a liberdade , ele afirmou que, após as condenações e delações premiadas, as empresas começam a mudar seus comportamentos.

 (Muitas das grandes construtoras investigadas pela Lava-Jato) decidiram reconhecer os erros, assumir o pagamento de multas bilionárias e cooperar com as investigações. Há esperança também para eles  disse no evento, onde foi entrevistado por Mart Anastasia OGrady, colunista do Wall Street Journal.

Em seu terceiro evento seguido em Nova York, Moro  que foi apresentado pelo presidente do Cato Institute como um herói nacional e alguém que fez a diferença no Brasil , que já são 150 condenados pela Lava-jato. Moro falou no evento no mesmo dia em que a juíza substituta de sua cara determinou a prisão de José Dirceu.

Para uma plateia formada majoritariamente de americanos, Moro explicou a operação e disse que a mobilização das pessoas foi fundamental para que a ação anticorrupção, citando que milhões de pessoa foram às ruas no Brasil, apesar de dizer que não julga pela opinião pública, mas sim pela evidência.

 A opinião pública é um remédio forte contra a obstrução da Justiça  disse o juiz.

Moro ainda afirmou que a esperança em um futuro melhor está na população. Ele afirmou que a luta contra desvios é um fenômeno mundial, citando os casos recentes de protestos na África do Sul e na Coreia do Sul.

- Não há mais tolerância com a corrupção e isso da esperança - disse o juiz.

Em sua apresentação, o público presente no elegante restaurante Cipriani aplaudiu quando o presidente do Cato Institute, na apresentação de Moro, citou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso. No evento que ocorre a cada dois anos haverá a entrega do prêmio Milton Friedman para o Avanço da Liberdade para as Damas de Branco, grupo de mulheres cubanas que lutam contra a ditadura na ilha.