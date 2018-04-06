Nos EUA, Ciro Gomes diz que está aflito com prisão de Lula Crédito: Reprodução

O pré-candidato à presidência do PDT, Ciro Gomes, afirmou nesta sexta-feira (6) em um debate na Brazil Conference at Harvard & MIT, em Cambridge, no EUA, que está aflito com a provável prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e torcendo para que nenhum cadáver inocente surja. Mas ressaltou, também, que ninguém está acima da lei.

"Parte importante do meu coração está em São Bernardo do Campo", disse Ciro. "Compreendo a exuberância da liderança do ex-presidente Lula. É de todos conhecida, ainda que ele também desperte ódio até onde não se supeita, como mostraram dois episódios na manhã de hoje. Mas eu também acredito na prudência do ex-presidente Lula. Espero que não surjam cadáveres, especialmente entre inocentes", declarou.

Ciro disse ainda que a situação é extremamente delicada e constrangedora e que entende que Lula não deve se entregar em Curitiba.

"Na medida em que o anúncio é de que ele não vai cumprir a ordem de se entregar em Curitiba, que eu considero também arbitrária, imagino que seus advogados estão mantendo entendimentos para que se defina essa situação extremamente delicada e constrangedora, que deve fazer muito mal a qualquer pessoa que não tenha uma pedra no lugar do coração, o que não quer dizer que ninguém de nós está acima da lei ou perdoado pelo malfeito. Não é nada disso. É uma inerência à dignidade do ser humano. Se esse ser humano é um camarada da vida pública que fez tanto bem a tanta gente, especialmente aos mais pobres, que se faça cumprir a lei, mas cumprir a lei não precisa ser grosseiro, não precisa ser descuidado, muito menos ferir inocentes, como há o risco", disse.

O debate ocorreu junto com Alexandre Padilha, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, que atualmente é vice-presidente do PT. Ao defender a candidatura de Lula, enfrentou vaias do público, formado majoritariamente por estudantes brasileiros em Harvard e no MIT.

Defendendo o diálogo e a restauração da democracia, Padilha afirmou que o caso de Lula é um absurdo, afirmando que para salvar um senador do PSDB (Aécio Neves), o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição e, para condenar Lula, se ignorou a Constituição.

Antes do evento, questionado sobre se tinha notícias de Lula, disse que o ex-presidente está bem e contou que sua mulher está junto de Lula em São Bernardo do Campo.