No Twitter, Bolsonaro reitera que abrirá a 'caixa-preta' do BNDES

Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Jair Bolsonaro (PSL) reiterou na manhã desta quinta-feira (8), em sua conta pessoal na rede de microblog Twitter, que está determinado a abrir a "caixa preta" do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em sua gestão. O presidente eleito(PSL) reiterou na manhã desta quinta-feira (8), em sua conta pessoal na rede de microblog Twitter, que está determinado a abrir a "caixa preta" do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socialem sua gestão.

"Firmo o compromisso de iniciar o meu mandato determinado a abrir a caixa preta do BNDES e revelar ao povo brasileiro o que feito com seu dinheiro nos últimos anos. Acredito que este é um anseio de todos. Um forte abraço!"

Nesta quarta-feira (7), em Brasília, onde deu o início oficial dos trabalhos do grupo de transição do governo, o capitão da reserva já havia afirmado que pretendia abrir os arquivos dos contratos do BNDES já na primeira semana de sua administração, em janeiro.

Da minha parte, vamos abrir todos os sigilos do BNDES, sem exceção. É o dinheiro do povo e nós temos que saber onde está sendo usado, disse. Na primeira semana já é possível, até para dar matéria para vocês se preocuparem com outra coisa a não com o presidente, brincou.

Petrobras, já esteve no alvo de investigações da Polícia Federal. Nas gestões do PT, por exemplo, a instituição financiou empresas de Eike Batista e dos irmãos Joesley e Wesley Batista, além das obras do Porto de Mariel, em Cuba. O BNDES, ao lado da, já esteve no alvo de investigações da. Nas gestões do, por exemplo, a instituição financiou empresas de Eike Batista e dos irmãos Joesley e Wesley Batista, além das obras do Porto de Mariel, em Cuba.

Em agosto deste ano, a PF indiciou os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antonio Palocci, o empresário Joesley Batista, da JBS, e o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho por supostas operações ilícitas na instituição financeira. Deste inquérito apontou que houve o oferecimento de propinas para viabilizar a compra de ações e a liberação de financiamentos às empresas da J&F, holding da JBS.

Dilma Rousseff, sob alegação de "preservação da privacidade dos atos referentes à gestão bancária". Para ter acesso aos dados desses financiamentos, contudo, o presidente eleito terá de quebrar o sigilo que recai sobre boa parte dos contratos. Tal sigilo foi imposto pela ex-presidente, sob alegação de "preservação da privacidade dos atos referentes à gestão bancária".

ESPECIALISTAS ENXERGAM MAIOR EFEITO POLÍTICO QUE JURÍDICO EM MEDIDA

Na avaliação do advogado Marcus Vinicius Macedo Pessanha, sócio do Nelson Wilians e Advogados Associados e especialista em Direito Administrativo, a decisão do presidente eleito pode gerar apenas um fato político.

Isso porque, na avaliação de Pessanha, o que pode vir a público são operações relacionadas à perspectiva de gestão de investimentos nos últimos anos, que pode ter aspectos ideológicos ou estratégicos da gestão petista. "É provável que os desdobramentos venham a ser mais políticos e ideológicos que técnico-jurídicos", disse.

Na avaliação de Pessanha, o BNDES já tem um programa de compliance "sólido" e que, por isso, pode ser que não haja "grandes feitos, grandes achados" do que já se conhece.

"O BNDES já tem uma política de compliância que, pelo que acompanho, é bem estruturada e feita de maneira correta. Vamos agora ver se ela é realmente efetiva, se operações foram feitas obedecendo a legislação", afirmou.

Para Pessanha, sobretudo, a medida de Bolsonaro tem o efeito de deixar a gestão de recursos mais transparente. "Certamente qualquer medida que privilegie a transparência é boa para o Estado Democrático de direito", opinou.

Já na avaliação do economista do Insper Sergio Lazzarini, que há mais de dez anos analisa as atividades do BNDES, a ameaça do presidente eleito Jair Bolsonaro de abrir todos os "sigilos" do banco de fomento pode não ter nenhum efeito prático se ele não especificar o que pretende "escancarar".

Segundo ele, o BNDES ampliou significativamente a transparência de suas operações nos últimos quatro anos. O desafio que persiste, diz, é mapear o processo decisório, que envolve órgãos como a Câmara de Comércio Exterior (Camex), que poderá ser impactada pela proposta de fusão dos ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio.

"A detecção de irregularidade não acontece quando se acessa os dados, mas quando se faz as correlações corretas. Muito antes de o banco abrir as informações, eu já tinha estudos que mostravam a correlação entre financiamento eleitoral e empréstimos", afirma Lazzarini, frisando que hoje é possível identificar, por CPF, todos os tomadores de recursos do banco, o valor das operações, taxas, prazos e vários outros dados agregados.

No caso das do financiamento à exportação do banco realizadas entre 2008 e 2016, relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) indica que 98% das operações aprovadas estão contempladas pelo Fundo Garantidor de Exportações (FGE). No documento, o órgão de controle sinaliza a importância da governança das instâncias responsáveis pela aprovação dessas garantias, formada pela Camex e por Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores (ABGF) e Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig). Os três órgãos têm estrutura colegiada, com representantes de vários ministérios e bancos públicos, como Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio, BNDES e Banco do Brasil. Pela proposta de Bolsonaro, ficarão todos debaixo do guarda-chuva do superministério da Economia.