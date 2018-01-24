No meio de petistas, homem grita 'Bolsonaro 2018' e corre em Vitória

Um manifestante contrário ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva gritou contra manifestantes e saiu correndo na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na manhã desta quarta-feira (24). Lá acontecem atos a favor de Lula ao mesmo tempo em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) julga o ex-presidente em segunda instância no caso do Triplex.
Primeiro o manifestante contrário gritou Bolsonaro 2018. Instantes depois, percebendo que os militantes pró-Lula iriam atrás dele, ele saiu correndo em direção à calçada da Avenida Jerônimo Monteiro.
Alguns manifestantes chegaram a ir atrás dele gritando também frases como Vai pra lá seu coxinha! e chamando ele de cretino.
Com informações de Caíque Verli