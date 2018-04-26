No ES, 132 servidores públicos investigados por acumular cargos

No Palácio Anchieta, conselheiros tinham sala para trabalhar, mas espaço hoje é utilizado para outras reuniões. Governo diz não haver demanda para o grupo Crédito: Gabriel Lordêllo

A Corregedoria-Geral do Estado apura 132 casos de servidores públicos que acumulam mais cargos públicos do que a lei permite e, consequentemente, não desempenham efetivamente as funções.

A maior parte dos casos, segundo o corregedor-geral, Leandro Piquet, está relacionada a médicos e professores. Segundo ele, a corregedoria se depara com casos de desconhecimento da legislação, mas também de má-fé. Estes, por parte de servidores interessados em aumentar a renda, ainda que esse acúmulo prejudique usuários do serviço público.

De acordo com Piquet, em um dos casos sob análise do órgão está o de um médico que chegou a acumular, no papel, trabalho de 84 horas semanais, com quatro vínculos diferentes. Para cumprir essa carga horária, o profissional teria que trabalhar quase 17 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Sem contar o tempo gasto com os deslocamentos até os postos de trabalho.

"Temos três casos de médicos que acumulam cargos no Estado e em prefeituras, com três a quatro postos, que transcendem as 80 horas semanais. O profissional fica ausente quando a população necessita. Estamos fortalecendo a troca de informações com os municípios", afirmou o corregedor.

Não é permitido a qualquer servidor ter carga horária superior a 65 horas semanais, segundo o governo.

ESPECIFICAÇÃO

Entre os 132 casos sob investigação, 11 dizem respeito estritamente a incompatibilidade de carga horária. Outros 121 são acúmulo ilegal de cargos públicos. Do total, 72 estão na fase de sindicância, uma etapa da apuração que visa identificar se determinada denúncia deve ser investigada por meio de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar em exoneração. E as outras 60 já avançaram para PADs.

Apesar das diferenças processuais, Leandro Piquet considera todos os 132 casos como procedimentos relacionados ao mesmo tema, o do acúmulo ilegal. Ele explica que, em muitos casos, as sindicâncias identificam o problema, que é resolvido logo com uma simples convocação do servidor.

Quando convocado, ele já faz a opção por qual vínculo quer manter. E aí não tem motivo para instaurar o PAD. E isso faz com que o Estado economize. Com o PAD, há novos gastos com luz, computador, oitivas e servidores. Por isso, trato todos os casos com a mesma classificação, disse.

As sindicâncias não são suficientes quando o servidor demora a apresentar explicações ou, por exemplo, não entrega documentos solicitados.

"O objetivo é tentar fazer com que pessoas não incorram nesse erro. Não é um trabalho só punitivo, é de orientação, principalmente. Não é só punição, mas muitas vezes não conseguimos resolver com orientação", disse Piquet.

SINDICATOS

Presidente do Sindicato dos Médicos, Otto Baptista considera que os casos de acúmulos de médicos dizem respeito não àqueles que foram contratados para atender pacientes por um tempo específico. Mas para atender a uma demanda pré-definida. Nestas situações, para ele, não há problema.

Acredito que os médicos deste levantamento estão inseridos em atividade diferente daquela de carga horária para pacientes. Devem ter sido contratados para atingir determinada meta. Os tomadores de serviços, pode ter certeza, fizeram alguma proposta que não comprometia a carga horária dele. Não vejo problema algum, comentou Baptista.

Diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sindiupes), Noêmia Simonassi afirma não ter conhecimento de casos de professores acumulando vínculos em excesso, mas defende a punição.

GOVERNO ACABOU COM 76 ACÚMULOS EM 2017

Em 2017, o governo do Estado, por meio da Corregedoria-Geral, acabou com 76 casos de acúmulo indevido de funções por servidores públicos. São casos em que os servidores tinham vários vínculos com Estado e prefeituras ou mesmo dentro do próprio Estado.

De acordo com o corregedor-geral, Leandro Piquet, esses casos finalizados foram resolvidos ou com obrigação de os servidores abrirem mão de vínculos excessivos ou com punição. Em casos como esse, o governo pode exonerar os funcionários.

Piquet salienta que o foco da atuação da corregedoria é orientar os servidores, para que não caiam em ilegalidades. Há casos, por exemplo, de excessos em virtude de transição entre vínculos. Por outro lado, há também os abusos. No caso do médico com acúmulo de 84 horas, por exemplo, analisa-se o dolo do servidor e que nessas situações trabalhamos para a exoneração.

O acúmulo de funções é uma exceção à regra, liberada apenas para situações bem específicas, como algumas de professores e de médicos. Juízes e promotores também podem acumular a função de professor.

ENTENDA

Investigados

Na Corregedoria

Ao todo, são 132 casos relacionados a acúmulos de função. São, especificamente, 11 de suposta incompatibilidade de carga horária e 121 de suposto acúmulo ilegal de cargos públicos.

Problemas

Não é possível, por exemplo, que um agente socieducativo do governo do Estado também tenha um cargo comissionado em prefeitura do interior. A Corregedoria tem atuado para identificar essas irregularidades.

Educação

De acordo com o corregedor-geral do Estado, Leandro Piquet, muitos acúmulos se dão por falta de conhecimento dos servidores sobre o que é proibido e o que não é.

Exoneração

Há também casos em que a má-fé fica explícita. Nessas situações, o interesse do servidor é ter vários trabalhos para ter uma renda maior. Esses casos podem ser punidos com exoneração.

Prejuízo