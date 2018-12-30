Netanyahu: mudança da embaixada é questão de 'quando' e não 'se'

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Crédito: Reprodução/TV Globo

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo (30) ter ouvido do presidente eleito Jair Bolsonaro que a mudança da embaixada brasileira naquele país para Jerusalém é questão de tempo.

A medida havia sido anunciada por Bolsonaro durante a campanha.

"Bolsonaro me disse que a mudança da embaixada não é questão de 'se' e sim questão de 'quando'", afirmou, em encontro com a comunidade judaica no Rio.

Os dois se encontraram na sexta (28) para iniciar conversas sobre parcerias comerciais.

A mudança do local da embaixada é polêmica por desagradar países muçulmanos, que também consideram Jerusalém como cidade sagrada.

Ao prometer a medida, Bolsonaro segue o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro a anunciar a mudança de local.

Como integrante do BRICs, o Brasil assinou em 2017 documento que defendia que as discussões sobre a capital de Israel fossem parte de negociações sobre acordo de paz entre Israel e Palestina.

Bolsonaro, porém, vem mostrando desejo de aproximação com o governo daquele país desde a campanha.

Netanyahu é o primeiro premiê israelense a visitar o Brasil desde a fundação do Estado de Israel, em 1948.

Em encontro com jornalistas no hotel, disse estar emocionado e empolgado com as possibilidades de parceria.