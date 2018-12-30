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Para Jerusalém

Netanyahu: mudança da embaixada é questão de 'quando' e não 'se'

Primeiro-ministro de Israel está no Brasil para posse de Jair Bolsonaro

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 17:21
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Crédito: Reprodução/TV Globo
O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo (30) ter ouvido do presidente eleito Jair Bolsonaro que a mudança da embaixada brasileira naquele país para Jerusalém é questão de tempo.
A medida havia sido anunciada por Bolsonaro durante a campanha.
"Bolsonaro me disse que a mudança da embaixada não é questão de 'se' e sim questão de 'quando'", afirmou, em encontro com a comunidade judaica no Rio.
Os dois se encontraram na sexta (28) para iniciar conversas sobre parcerias comerciais.
A mudança do local da embaixada é polêmica por desagradar países muçulmanos, que também consideram Jerusalém como cidade sagrada.
Ao prometer a medida, Bolsonaro segue o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro a anunciar a mudança de local.
Como integrante do BRICs, o Brasil assinou em 2017 documento que defendia que as discussões sobre a capital de Israel fossem parte de negociações sobre acordo de paz entre Israel e Palestina.
Bolsonaro, porém, vem mostrando desejo de aproximação com o governo daquele país desde a campanha.
Netanyahu é o primeiro premiê israelense a visitar o Brasil desde a fundação do Estado de Israel, em 1948.
Em encontro com jornalistas no hotel, disse estar emocionado e empolgado com as possibilidades de parceria.
Israel espera aproximação econômica e maior alinhamento em discussões em organismos multilaterais - incluindo questões que envolvem o conflito árabe-israelense.

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